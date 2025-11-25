El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los precios industriales suben en octubre en Castilla y León por encima de la media nacional

En lo que va de año la energía ha experimentado un descenso del 12,3% en la comunidad

E. N.

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:27

El Índice de Precios Industrial (IPRI) aumentó en Castilla y León un 1,1% en el mes de octubre, un porcentaje que es superior al incremento nacional del 0,7%. Eso sí, en lo que va de año arrastra una rebaja del 1,3%, por debajo del descenso en el conjunto del país, que se sitúa en 2,9%, según recogen los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultados por la Agencia Ical.

La tasa anual del IPRI registró en octubre variaciones anuales positivas en doce comunidades y negativas en cuatro. Las tasas más altas se dieron en Canarias (8,9%), Baleares (7,5%) y Asturias (7%). Por su parte, Andalucía (-2,5%), Castilla-La Mancha (-1%), Murcia (-0,8%) y Cantabria (-0,3%) presentaron las tasas negativas.

En Castilla y León, en la evolución interanual, los bienes intermedios cayeron un 1,3% mientras que subió el resto como los bienes de consumo, un 3,3% (los no duraderos aumentaron, un 3,3 y los duraderos, un 0,9); los bienes de equipo, un 1,7%, y la energía, un 0,9%. En lo que va de año, la energía ha experimentado un descenso del 12,3%.

Respecto al mes anterior, la energía subió un 1,8% y los bienes intermedios aumentaron un 0,4%, seguido de los bienes de consumo, un 0,3%. Por el contrario, los bienes de equipo bajaron un 0,2%.

