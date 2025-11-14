Los precios repuntan en octubre en Castilla y León, empujados por la vivienda Solo el vestido y el calzado registran una bajada de la inflación, del 1,3%, en la variación interanual

El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó en octubre un 3% en Castilla y León (cuando en el décimo mes de 2024 lo hizo un 1,5%), cifra que se situó una décima por debajo de la media nacional, que experimentó un crecimiento del 3,1%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Ical. La vivienda está detrás de este incremento en la comunidad, donde se elevó un 6,8%, un porcentaje que, sin embargo, fue siete décimas inferior al apuntado por la media nacional para este mes, según recogió Ical.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas, un contexto en el que Castilla y León se sitúo en mitad de la tabla, junto a la media nacional. Madrid y Baleares presentaron las tasas más elevadas, con el 3,6% en ambos casos; mientras que Murcia (2,2%) y Canarias (2,5%) fueron las que tuvieron incrementos más moderados.

La subida de precios interanual del mes de octubre en Castilla y León se debe, principalmente, al aumento del 6,8% de la vivienda, pero también tienen su peso el 4,4% de las bebidas alcohólicas y tabaco, el 4% en los precios de hoteles y restaurantes y el 2,9% en alimentos y bebidas no alcohólicos.

Más moderados se comportaron los precios del transporte, un 2,2%; en sanidad un 2,1%; en enseñanza un 1,9%; en comunicaciones, un 1,8% el menaje, un 1,3%; y el ocio y cultura, un 0,4%. Solo el vestido y calzado anotó un descenso, concretamente del 1,3%.

Por provincias

Por lo que se refiere a la variación mensual respecto a septiembre, los precios aumentaron un 0,7% en la comunidad. Por sectores, se dispararon, precisamente, en vestido y calzada, un 7,9%; un 1,3% en alimentos y bebidas no alcohólicas; y un 1% en vivienda, agua, electricidad y gas. El resto oscila entre el 0,1% del transporte y el 0,8 de la enseñanza, a excepción del ocio y la cultura y las bebidas alcohólicas y el tabaco, los únicos que descendieron, con el 0,9 y 0,1%, respectivamente.

Por provincias, los precios aumentaron en todas con respecto a octubre de 2024. Los mayores crecimientos se produjeron en Salamanca (3,7%) y Soria (3,4), seguidas de León, Valladolid y Segovia (3%), Palencia (2,9) y Zamora (2,8). Cierran Ávila y Burgos, con el 2,7%.