El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Una cesta de la compra en una imagen de archivo. A. Mingueza

Los precios repuntan en octubre en Castilla y León, empujados por la vivienda

Solo el vestido y el calzado registran una bajada de la inflación, del 1,3%, en la variación interanual

E. N.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:39

Comenta

El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó en octubre un 3% en Castilla y León (cuando en el décimo mes de 2024 lo hizo un 1,5%), cifra que se situó una décima por debajo de la media nacional, que experimentó un crecimiento del 3,1%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Ical. La vivienda está detrás de este incremento en la comunidad, donde se elevó un 6,8%, un porcentaje que, sin embargo, fue siete décimas inferior al apuntado por la media nacional para este mes, según recogió Ical.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas, un contexto en el que Castilla y León se sitúo en mitad de la tabla, junto a la media nacional. Madrid y Baleares presentaron las tasas más elevadas, con el 3,6% en ambos casos; mientras que Murcia (2,2%) y Canarias (2,5%) fueron las que tuvieron incrementos más moderados.

Noticias relacionadas

Valladolid, entre las ciudades más baratas para llenar una cesta de la compra saludable

Valladolid, entre las ciudades más baratas para llenar una cesta de la compra saludable

Los huevos han subido el 20,4% en Castilla y León en un año, más que la media

Los huevos han subido el 20,4% en Castilla y León en un año, más que la media

La subida de precios interanual del mes de octubre en Castilla y León se debe, principalmente, al aumento del 6,8% de la vivienda, pero también tienen su peso el 4,4% de las bebidas alcohólicas y tabaco, el 4% en los precios de hoteles y restaurantes y el 2,9% en alimentos y bebidas no alcohólicos.

Más moderados se comportaron los precios del transporte, un 2,2%; en sanidad un 2,1%; en enseñanza un 1,9%; en comunicaciones, un 1,8% el menaje, un 1,3%; y el ocio y cultura, un 0,4%. Solo el vestido y calzado anotó un descenso, concretamente del 1,3%.

Por provincias

Por lo que se refiere a la variación mensual respecto a septiembre, los precios aumentaron un 0,7% en la comunidad. Por sectores, se dispararon, precisamente, en vestido y calzada, un 7,9%; un 1,3% en alimentos y bebidas no alcohólicas; y un 1% en vivienda, agua, electricidad y gas. El resto oscila entre el 0,1% del transporte y el 0,8 de la enseñanza, a excepción del ocio y la cultura y las bebidas alcohólicas y el tabaco, los únicos que descendieron, con el 0,9 y 0,1%, respectivamente.

Por provincias, los precios aumentaron en todas con respecto a octubre de 2024. Los mayores crecimientos se produjeron en Salamanca (3,7%) y Soria (3,4), seguidas de León, Valladolid y Segovia (3%), Palencia (2,9) y Zamora (2,8). Cierran Ávila y Burgos, con el 2,7%.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destroza su coche al chocar contra una valla en Valladolid
  2. 2 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  3. 3 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  4. 4 Stella del Carmen publica las fotografías más íntimas de su «sagrada» boda en Valladolid
  5. 5

    La disputa vecinal de Barrio España que acabó con un navajazo mortal en el Clínico
  6. 6

    Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol
  7. 7 Muere Sebastián Battaner, el presidente que hizo grande Caja Duero
  8. 8 La Cabalgaza ya tiene fecha: consulta cuándo pasará Papá Noel por Valladolid
  9. 9 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  10. 10 Detenidos tres hombres por golpear y desnudar a otro que se refugió en un hotel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los precios repuntan en octubre en Castilla y León, empujados por la vivienda

Los precios repuntan en octubre en Castilla y León, empujados por la vivienda