Podemos de CyL advierte a Sánchez de que con unas nuevas elecciones pasará del 'con Rivera no' a un 'con Rivera sí' Pablo Fernández, secretario de Podemos en Castilla y León e integrante de la Ejecutiva nacional de la formación morada. / Alberto Mingueza Pablo Fernández pide a PSOE y a Unidas Podemos que no se levanten de la mesa hasta que suscriban un acuerdo de gobierno de coalición EL NORTE Valladolid Jueves, 5 septiembre 2019, 12:04

El secretario de Podemos en Castilla y León e integrante de la Ejecutiva nacional de la formación morada, Pablo Fernández, ha advertido este jueves al presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de que si finalmente lleva al país a unas nuevas elecciones generales va a pasar del 'con Rivera no' que corearon los militantes socialistas tras los comicios de abril a un 'con Rivera sí', que, según ha augurado, saldría de una cita con las urnas en noviembre.

Por este motivo, Fernández ha pedido a los dirigentes de PSOE y de Podemos que no se levanten de la mesa de negociación hasta que suscriban un «acuerdo integral de gobierno de coalición progresista» que garantice un ejecutivo «sólido y estable» que tenga como objetivo mejorar las condiciones de vida de los españoles.

«Sería una irresponsabilidad histórica por parte de Pedro Sánchez abocar a este país a unas nuevas elecciones», ha advertido Fernández que ha distinguido entre los deseos de las bases socialistas, que, en su opinión, sí quieren un gobierno conjunto con Unidas Podemos, y las aspiraciones personales del secretario general del PSOE al que ha acusado de haber dado un giro de 360 grados para situar al Partido Socialista en la situación en la que estaba en 2011, cuando, según ha rememorado, surgió el movimiento 15M fruto del «hartazgo» de la gente con el PP y de su «decepción» con el PSOE.

En este sentido, Pablo Fernández ha lamentado que Pedro Sánchez haya optado ahora por involucionar al PSOE y por dejar a un lado sus iniciales postulados progresistas y de izquierdas en pro ahora de las posturas de los dirigentes socialistas de 2011.

«En julio estuvimos muy cerca de lograrlo --el acuerdo-- y entendemos que no tiene ningún tipo de sentido y que no es razonable que aquello que valía en julio no valga después», ha defendido también Fernández en un llamamiento al PSOE para que tenga «altura de Estado», anteponga los intereses de los ciudadanos a los meramente partidistas y no se limite a «mirarse el ombligo».

Pablo Fernández no ha dudado al afirmar que España necesita contar «ya» con un gobierno y ha insistido en su advertencia de que unas nuevas elecciones serían «una catástrofe» para el país. «Es que no hay otra solución ---ha continuado en su reflexión--. La única vía para que España tenga un gobierno sólido y estable y es un gobierno en coalición entre PSOE y Unidas Podemos con la proporcionalidad que dieron las urnas».

El también secretario de Ámbito Rural y España Vaciada de Unidas Podemos ha garantizado al respecto que la formación morada va a poner toda la voluntad y todo el esfuerzo para que poder cerrar un acuerdo de coalición.