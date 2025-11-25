El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Informáticos de la Junta se manifiestan en las puertas de las Cortes de Castilla y León. Rubén Cacho/Ical

El personal informático de la Junta reclama el fin de la externalización de proyectos y mejoras laborales

El próximo 16 de diciembre volverá a concentrarse a las puertas de las Cortes de Castilla y León

El Norte

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:10

Decenas de miembros de la Asociación de Personal Informático de la Administración de Castilla y León (Apiacyl), colectivo que reúne a 200 trabajadores, se concentraron esta tarde a las puertas de las Cortes Autonómicas para reclamar mejoras laborales a la Junta y el fin de la externalización de proyectos.

Además de denunciar el silencio de la Junta a sus reivindicaciones, solicitan la actualización del catálogo de puestos de trabajo, un aumento de la plantilla, un incremento salarial que equipare su sueldo con el de los funcionarios, un plan director que defina funciones y estrategias y la puesta en marcha de bolsas de empleo.

El personal informático de la Junta se manifiesta en las Cortes. Rubén Cacho/Ical

Al mismo tiempo, se procedió a la lectura de un manifiesto en el que también se criticó los «25 años de abandono del personal informático» y se anunció una nueva concentración el próximo 16 de diciembre.

