Los concejales del PP, durante el acto del 25N, este martes.

Los concejales del PP, durante el acto del 25N, este martes. Carlos Espeso
25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género

El PP se queda solo en un acto del 25N marcado por la ausencia de la oposición y de su socio de Gobierno

Por primera vez los concejales del PSOE y de VTLP no han estado presentes entre la bancada de ediles por la «falta de consenso» en torno al manifiesto leído, con una mención expresa a la polémica de las pulseras telemáticas

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:06

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha sido el primero en tomar la palabra al comienzo del acto institucional en el Ayuntamiento que cada ... año conmemora el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Lo ha hecho tras un minuto de silencio, agradeciendo la presencia de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, de la Policía Local o del Fiscal Delegado de Violencia de Género, entre otras autoridades, pero entre sus menciones no estaban el resto de grupos de la corporación local.

