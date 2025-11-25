El PP se queda solo en un acto del 25N marcado por la ausencia de la oposición y de su socio de Gobierno

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha sido el primero en tomar la palabra al comienzo del acto institucional en el Ayuntamiento que cada ... año conmemora el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Lo ha hecho tras un minuto de silencio, agradeciendo la presencia de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, de la Policía Local o del Fiscal Delegado de Violencia de Género, entre otras autoridades, pero entre sus menciones no estaban el resto de grupos de la corporación local.

No estaban porque han sido los grandes ausentes en la bancada reservada a los ediles del Consistorio, en una imagen sin precedentes. A las sillas vacías de los concejales de Vox, algo habitual en cualquier acto de esta naturaleza por su posicionamiento negacionista de la violencia machista, se han sumado las de los portavoces del PSOE y Valladolid Toma la Palabra, Pedro Herrero y Rocío Anguita, así como del resto de miembros de ambas formaciones. Una falta de representación institucional que desentona, pues, como viene siendo habitual, la lectura de la declaración aprobada por la federación de municipios y provincias, corre a cargo de ambos partidos.

Ambas formaciones ya adelantaban la semana pasada los desencuentros en torno al manifiesto que finalmente se ha leído, que salió adelante, según explican PSOE y VTLP, únicamente con los votos del PP tras una primera versión que contaba con el sí del resto de partidos, pero que finalmente fue tumbada. En el centro, la inclusión en el texto la polémica en torno a los fallos de las pulseras telemáticas, lo que consideran una «utilización partidista» de un acto que debería servir para «demostrar unidad» de acción.

«Ellos quisieron meter una mención más expresa al tema de las pulseras, que no encajaba ahí, cuando otras hemos sido más delicadas al no meter otros como el problema de las mamografías en Andalucía», ha explicado Rocío Anguita, que ha matizado que «estaban de acuerdo» en aludir a un problema que es «real» y que atañe «a la seguridad de las mujeres», pero que, ni era el lugar para hacer «ese tipo de aportaciones en esos términos» ni se ha dialogado en torno a ello, lo que ha provocado también la expulsión «de las asociaciones de mujeres». «No estamos mostrando a la sociedad lo que tenemos que demostrar como Ayuntamiento, es un día muy difícil», ha lamentado.

Por su parte, Herrero, que al igual que Anguita acudía esta mañana en su lugar a la concentración frente a la Delegación del Gobierno, apuntaba, en la misma línea, que el principal problema que ha provocado la ruptura ha sido la falta de consenso, a pesar de los intentos por llegar a un acuerdo. El último, ayer mismo, cuando presentaron una moción en el pleno para que se leyese el texto «inicialmente pactado» en el seno de la federación de municipios, en el que se hablaba de «reforzar los medios telemáticos» que se cambió, intuye, por «órdenes de Génova» para introducir un tono más duro y cargar contra la ministra, Ana Redondo. «El PP se desmarcó de la mayoría de los puntos, no han movido ni un milímetro. Es la primera vez que se rompe el consenso», ha criticado, señalando la incongruencia de que en la Diputación, gobernada también por el PP, sí se haya leído la primera declaración consensuada.

La lectura de este manifiesto en el Ayuntamiento, que ha corrido a cargo de la concejala de Juventud, Carolina del Bosque, apelaba a una «inaplazable» mejora de los sistemas de control telemático de los maltratadores «para evitar que se ponga en riesgo la seguridad de las víctimas». Ahondando en que «no caben errores cuando hay vidas en juego» al tratarse de «mujeres que han tenido la valentía de denunciar a sus agresores», quedando en una «situación de extrema vulnerabilidad» que, repetía, «no admite ningún fallo». «Cualquier defecto en las medidas de control, seguimiento y vigilancia de los maltratadores ha de tener una respuesta inmediata y efectiva de las administraciones», concluía sobre este punto.

Tras la declaración, en la que también se ha hecho hincapié en la necesidad de más medios para proteger a las víctimas de las zonas rurales y de brindar una «atención especializada» a colectivos doblemente vulnerables, como el de las mujeres migrantes y discapacitadas, tomaba de nuevo la palabra el alcalde, para pedir la «adhesión» a lo relatado de todas las entidades locales.

111 intervenciones

Al manifiesto le ha seguido la lectura de un testimonio anónimo de una víctima de violencia de género, al que ha puesto voz la periodista de la Cadena Cope, Laura Ríos. Desde el anonimato, se dirigía a los «hombres buenos» de la sociedad para que se sumen a una lucha en la que ya se cuenta con el apoyo de las mujeres: «A ellos me dirijo para que ignoren al amigo o compañero que aplaude los chistes sexistas y las críticas hacia los hombres que no saben imponerse a sus mujeres (...) os necesitamos como compañeros de vida, de camino y como apoyo para compensar la fuerza que no tenemos cuando otro hombre nos agrede valiéndose de ello».

El acto finalizaba con una actuación musical, tras un balance sobre el trabajo hecho en el Ayuntamiento durante el último año y concretamente desde la Concejalía de Familia, Personas Mayores y Servicios Sociales, que asume las competencias de Igualdad, cuyo trabajo ha puesto en valor el edil. Carnero ha cifrado en 75 las mujeres atendidas en la oficina de la mujer a través de 111 intervenciones desde su puesta en marcha, en enero de este año. Y ha avanzado que están trabajando «de forma transversal» en la «actualización del mapa del miedo». De los 82 puntos existentes, que han sido sometidos a revisión, 26 han sido propuestos para su retirada «al mejorarse las condiciones» que habían supuesto su inclusión entre los puntos de la ciudad que generan inseguridad, a la par que se han puesto en marcha distintas intervenciones en otras tantas zonas para reacondicionarlas adecuadamente.