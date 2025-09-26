El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un jubilado camina por Segovia en una imagen de archivo. Óscar Costa

La pensión media crece y alcanza los 1.314 euros en Castilla y León

El número de prestaciones asciende a 634.023, un 1,16% más

E. N.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:31

La pensión media se situó en Castilla y León, a 1 de septiembre, en 1.314,89 euros, una cifra similar a la media del conjunto de España, que fue de 1.313,97 euros, tras repuntar un 4,54% respecto al mismo periodo de hace un año, un 4,45% para el conjunto del país, según los datos hechos públicos este viernes por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recogidos por Ical.

En cuanto al número de prestaciones, la cifra repuntó un 1,6% en tasa interanual, hasta las 634.023. Del total, casi dos terceras partes (413.083) fueron de jubilación, con una pensión media que ascendió a 1.502 euros. Por incapacidad permanente, fueron 50.443 pensiones (1.201,5 euros); por viudedad, 147.737 (936,44 euros); por orfandad, 18.845 (568 euros); y en favor de otros familiares, 3.915 (803,71 euros).

Por comunidades, la pensión media más alta se encontró en el País Vasco (1.618,77 euros), seguida por Asturias (1.522,96 euros) y Madrid (1.522,15 euros). Por el contrario, las más bajas se registraron en Extremadura (1.111), Galicia (1.129) y Murcia (1.171,54 euros). En el conjunto de España, la nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 10,37 millones de euros el pasado 1 de agosto.

Por provincias

En un análisis provincializado, se observa que la pensión media más alta se registra en Valladolid, con 1.436 uros; seguida de Burgos, con 1.412.75 euros. Le siguen Palencia (1.345,45 euros); León (1.311,14 euros); Soria (1.274 euros) y Segovia (1.254 euros). Cierran Salamanca (1.229.68 euros), Ávila (1.160 euros) y Zamora (1.131 euros).

En cuanto al número de pensiones, León figura a la cabeza, con 140.748, por delante de Valladolid (124.329). Le siguen Burgos (94.734), Salamanca (83.263), así como Zamora (47.761), Palencia (44.321), Ávila (40.078), Segovia (35.837) y Soria (22.952).

