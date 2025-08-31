El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Agentes del área de Tráfico de la Guardia Civil, de patrulla en la carretera.

Operación retorno en Castilla y León: domingo de tráfico creciente, con muchos vehículos extranjeros

La DGT prevé alrededor de 650.000 desplazamientos por las carreteras autonómica, principalmente la Autovía de Castilla y la A-1, en el último dispositivo especial de verano

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 31 de agosto 2025, 15:06

Tarde de circulación intensa, aunque escalonada, en las carreteras de Castilla y León para última gran operación de tráfico del verano. Eso es lo que ... prevé para este domingo 31 de agosto la Dirección General de Tráfico. El retorno en la jornada que cierra el mes más vacacional del verano ofrece una previsión de aumento de la circulación que será más visible a partir de las 16:00 horas en las carreteras de la comunidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

