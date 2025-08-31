Operación retorno en Castilla y León: domingo de tráfico creciente, con muchos vehículos extranjeros

Tarde de circulación intensa, aunque escalonada, en las carreteras de Castilla y León para última gran operación de tráfico del verano. Eso es lo que ... prevé para este domingo 31 de agosto la Dirección General de Tráfico. El retorno en la jornada que cierra el mes más vacacional del verano ofrece una previsión de aumento de la circulación que será más visible a partir de las 16:00 horas en las carreteras de la comunidad.

Con un eje clave, la a-62 o Autovía de Castilla que une Portugal con Francia a través de Salamanca, Valladolid y Burgos, y que canalizará un número importante de vehículos extranjeros, con ciudadanos que retornan desde tierras lusas a sus lugares de trabajo y residencia en otros países europeos. «En estos días está previsto que siga produciéndose también una importante afluencia de vehículos en los principales ejes y pasos fronterizos por el retorno hacia países europeos de residencia habitual», refieren desde la Dirección General de Tráfico (DGT).

Este organismo prevé alrededor de 650.000 desplazamientos por las carreteras de Castilla y León en el último dispositivo especial de tráfico de verano. Principalmente de retorno, aunque se suman también las salidas de las personas que inician vacaciones en septiembre, además de los desplazamientos de fin de semana, al coincidir el 31 de agosto en domingo.

A la Autovía de Castilla, se suma como vías en las que se espera un tráfico creciente, la A-6, con la intersección de ambas vías a la altura de Tordesillas, y la A-1. «Entre las 16:00 horas y las 23:00 horas comenzarán a presentarse intensidades elevadas de tráfico y problemas de circulación en los principales ejes de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso desde las zonas de litoral y descanso hacia los grandes núcleos urbanos por el retorno tando de los que han finalizado sus vacaciones en agosto como de los que han disfrutado del fin de semana», auguran desde la DGT.

«Lo único importante es llegar», insisten desde la Dirección General de Tráfico en demanda de precaución al volante

El personal que trabaja en el dispositivo prestará especial atención al control de la velocidad, además del uso del cinturón de seguridad y del móvil en el caso de los conductores. Para facilitar la fluidez de un tráfico que se espera intenso se han paralizado las obras que afectan a las carreteras, se ha limitado la celebración de pruebas deportivas que se desarrollen por las calzadas y se ha restringido la circulación de vehículos de transporte de mercancías peligrosas y transportes especiales, a los que se suman, en ciertos tramos de carreteras y horas, la prohibición de circulación de camiones de mercancia general.

Desde la DGT destacan que «lo único importante es llegar», para pedir precaución y paciencia a los conductores. Esto último en el caso de toparse con retenciones. Desde este organismo apuntan que el «tiempo perdido» en esos parones no puede recuperarse aumentando la velocidad y con adelantamientos imprudentes que «incrementan el riesgo de sufrir un siniestro de tráfico». Aconsejan iniciar el viaje descansados, no conducir nunca bajo los efectos del alcohol y drogas, respetar las normas de tráfico y evitar las distracciones al volante.