La ola de críticas y el polémico 'borrado' del vídeo impulsan la dimisión de Tamames

El hueco que dejó avanzada la mañana, en el organigrama de altos cargo de la Junta, la dimisión de Sonia Tamames Gómez, directora general de ... Salud Pública, tras la oleada de críticas tras asegurar en un programa de televisión que la pandemia de la covid-19 no fue algo de «gran gravedad» en una comunidad como Castilla y León que superó los 20.000 fallecidos, se fraguó en varias etapas.

De una inicial en la que lo que recoge el vídeo de la entrevista en RTVCyL parecía que iba a pasar desapercibido a la sentencia del máximo responsable de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que más de día y medio después y con las palabras de Tamames copando titulares y difundiéndose en modo acelerado por las redes sociales, aseguró que había sido un «error grave».

Ello conllevaba la dimisión de la autora del siguiente análisis de la pandemia: «Probablemente, esto haya gente que se revuelva en el sofá cuando lo escuché: la pandemia por covid-19 no fue una pandemia de gran gravedad; afectó en unas etapas muy tempranas a la población joven pero rápidamente el virus evolucionó para convertirse en grave solo en los extremos de la vida y fundamentalmente en las personas mayores».

Entre el primer momento y el último, el acelerón a la polémica que ha propiciado que quede vacante el despacho en que el consejero de Sanidad, Alejando Vázquez, instaló a Sonia Tamames, tuvo lugar en apenas seis horas de crítica creciente a las palabras de la directora de Salud Pública, entre la madrugada del jueves y el momento en que Fernández Mañueco anunció que había dimitido.

Tamames llegó a la dirección general de Salud Pública en las Navidades de 2021, cuando Mañueco reventó el pacto con Ciudadanos y puso al burgalés Alejandro Vázquez al frente de la Consejería de Sanidad, desde la que había gestionado la pandemia la doctora Verónica Casado. Lo hizo mano a mano con quien fuera vicepresidente entonces, Francisco Igea, que mostraba este jueves un enfado monumental por unas declaraciones que consideraba «intencionadas», sin dar pie a que hubiera sido un error de su autora. «Es algo inhumano, una absoluta falta de empatía y sensibilidad por los fallecidos y hacia las familias y profesionales que se dejaron la vida. Afortunadamente esta señora no tenía ningún mando durante la pandemia, quizás por ahí rezuma la herida», valoró Igea, que había exigido a primera hora el cese de Tamames en una Comisión de Sanidad en las Cortes de la que fue expulsado tras expresar sin tapujos lo que pensaba de la situación: «Es una puta vergüenza», bramó el ex de Ciudadanos.

Al contenido de esa respuesta de que fue una pandemia 'no de tanta gravedad', se sumaban críticas ante el hecho de que se hubiera intentado, tras arreciar la polémica, «borrar» el vídeo que el propio canal televisivo que había emitido la entrevista había publicado en redes sociales.

A esa altura de la mañana no había dimisión ni cese. «Que Mañueco a esta hora no la haya cesado es vomitivo», censuró Pablo Fernández, de Podemos, mientras desde el lado opuesto del arco parlamentario, David Hierro, portavoz de Vox, se preguntaba quién había dado la orden del borrado del vídeo en las redes sociales a RTVCyL, «un medio que percibe 21 millones de euros al año de subvención directa». Al tiempo el político de Vox ponía el acento de la «gravedad» de la pandemia en el ámbito económico, religioso y de libertad de circulación. «A mí lo que me ha sorprendido son las declaraciones, diciendo que la pandemia no había sido tan grave. No sé si las medidas que se adoptaron van en función de esas declaraciones, arruinaron a autónomos, arruinaron a hosteleros, se limitó la capacidad de las iglesias, se decidieron toques de queda cuando caía el ocaso... Fueron muy duras para no ser algo de tal gravedad», enumeró el dirigente de Vox. En ese momento acababa de llegar la noticia de la dimisión de Tamames.

Una valoración «indecente», a juicio del socialista Luis Tudanca. «Lo más ofensivo que se ha escuchado tras aquel lamentablemente famoso 'si se iban a morir igual', porque eran personas mayores, de la señora Díaz Ayuso y las residencias», remarcó el dirigente del PSOE, que acusó a Mañueco de haber dejado caer a Tamames porque era una directora general, algo que no habría ocurrido de haberse tratado de un consejero o consejera, aventuró el socialista. «Lo primero que trataron fue de ocultarlo y de borrarlo», subrayó sobre una dimisión que dijo llegaba «dos días tarde» y «porque les hemos pillado». Tudanca insistía en la 'maniobra' para intentar borrar las pruebas: «Alguien llama (a RTVCyL y dice quitad eso».

'Esa señora de la que usted me habla', para el PP

Con la noticia de la salida del equipo de consejero Vázquez ya plasmada, desde el PP pidió disculpas a la ciudadanía Miguel Ángel García Nieto, portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes, que empleó la expresión «esta señora» para referirse a la que había sido hasta minutos antes directora general de Salud Pública de la Junta . «Entendemos que ha sido un error muy grave, muy grave, y quiero pedir disculpas a toda la población que se haya visto agraviada por este error en estas manifestaciones bastante lamentables. Ha habido muchas muertes, mucho sufrimiento, todavía existe mucho sufrimiento por la secuelas que hay personas que siguen padeciendo, y la crisis tanto económica como social que produjo la pandemia no se puede no tener en cuenta».

La etapa que Sonia Tamames inició el 27 de diciembre de 2021, cuando tomó posesión del cargo coincidiendo con una nueva ola de contagios de covid, había tocado ya a su fin tras la 'sentencia' de Alfonso Fernández Mañueco y el corolario de García Nieto. Justo en los días en que se cumplen cinco años del estallido de la emergencia del coronavirus, cuya valoración de algo 'no tan grave' ha supuesto el ocaso de su carrera como alto cargo en el Gobierno autonómico del PP.