Siete conventos de Castilla y León, entre los 45 nuevos Soletes de Repsol La comunidad ya atesora 644 distinticiones de estas características, que se otorgan a negocios que se recomendarían por su propuesta apetecible, solvente y asequible

Castilla y León cuenta ya con 45 nuevos Soletes de la Guía Repsol, según se ha desvelado en el acto de presentación de los Soletes de Navidad en Granada. Los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano. Con esta decimotercera edición ya son más de 5.000 los establecimientos distinguidos con la pegatina amarilla: cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas para saber siempre dónde ir. Por provincias, los nuevos establecimientos con esta distinción ella comunidad son los siguientes:

En Ávila: 'El Tostado' y 'Taberna de los Verdugo', en Ávila; 'Casa Cebreros', en Cebreros; 'Asomadilla', en Pedro Bernardo; 'La Querencia', en Villanueva de Ávila, y 'Casa Felipe', en Arévalo. En Burgos: 'Asador San Lorenzo', 'Pinillos' y 'Casa Azofra', en Burgos, y el instituto religioso contemplativo 'Iesu Communio', en Aranda del Duero. En León: Monasterio de Santa Cruz, en Sahagún; 'Casa Manolo', en Villagatón, y el Monasterio de Concepcionistas, 'Karn&co' y 'Pomona', en la capital leonesa.

En Palencia: 'Donde Rita', en Villalobón, 'La Repostería de las Monjas' y 'Polo', en Palencia; 'Trapa', en Dueñas, y 'Añejo', en Aguilar de Campoo. En Salamanca: 'La Madrileña', en Alba de Tormes; 'La Muralla', en Ciudad Rodrigo, 'El Carro de María', 'La Tahona Delicatessen' y 'The Doctor Cocktail Bar', en Salamanca. En Segovia: 'El Obrador de Palazuelos', en Palazuelos de Eresma; 'Auténticos CyL', en Coca; 'Las Brasas de Valsaín', en Valsaín; 'La Perretosa' y 'Masa con Alma', en Segovia.

En Soria: 'Mai BBQ', el Monasterio de las Clarisas de Soria y 'Torcuato', en Soria; 'Yemas Gil', en Almazán, y 'Piqueras', en Almarza. 'Belaria', el Convento de Santa Isabel, 'Sofrito Market' y 'Salaveinte', en Valladolid, y 'Galicia', en Tordesillas. Y en Zamora: 'Antojo Café & Bar', 'La Cueva de la Marina', 'Marlott Café&Bar' y el Convento de Santa María la Real de las Dueñas, en Zamora, y 'Los Herreros', en Galende.

Los Soletes son la calificación más joven de Guía Repsol dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente. Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos queremos volver.

Nacieron en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería y poner en valor a quienes durante la pandemia procuraron alegrías a los ciudadanos, con actos tan sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente.

Un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional, busca continuamente qué sitios merecen este distintivo, poniendo especial énfasis en cubrir cada rincón del país. En cada edición, se identifican Soletes en las 50 provincias, con la garantía de quien conoce la zona y los tipos de locales que abundan en ella. Guía Repsol se centra en destacar Soletes fuera de los circuitos habituales y pone el foco en sitios que son el secreto mejor guardado del público local.

