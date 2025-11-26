Estos son los veinte restaurantes de Castilla y León que conservan su Estrella Michelin Ningún establecimiento de la comunidad se suma al prestigioso reconocimiento en la gala de Málaga

Fotografía de familia de los galardonados con una estrella durante la gala de entrega de los premios, que tuvo lugar este martes en Málaga.

E. N. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:23

Veinte restaurante de Castilla y León conservan su Estrella Michelin después de que ningún establecimiento de la comunidad se sumara a este prestigioso reconocimiento en la gala celebrada este martes por la noche en Málaga.

Los restaurantes de la comunidad con este reconocimiento son: en Ávila, 'Barro'; en Benavente, 'El ermitaño'; en Burgos, 'Cobo Evolución' y 'Ricardo Temiño; en León, 'Cocinandos' y 'Pablo'; en Castroverde de Campos (Zamora), 'Lera'; en Peñafiel (Valladolid) 'Ambivium'; en Ponferrada 'Mu.na'; en Matapozuelos (Valladolid), 'La Botica'; en Miranda de Ebro, 'Alejandro Serrano' y 'Erre de Roca'; en Navaleno (Soria) 'La lobita'; en Quintanilla de Onésimo (Valladolid) 'Taller Arzuaga'; en Sardón de Duero (Valladolid), 'Refectorio'; en Salamanca, 'En la parra' y 'Víctor Gutiérrez'; en Soria, 'Baluarte'; en Valladolid, 'Alquimia-Laboratorio' y 'Trigo'.

La lista de tres estrellas se queda como estaba: 'Casa Marcial' (Asturias), 'Lasarte' (Barcelona), 'Arzak' (San Sebastián, Guipúzcoa), 'Martín Berasategui' (Lasarte-Oria, Gipúzcoa), 'El Celler de Can Roca' (Girona), 'ABaC' (Barcelona), 'Cenador de Amós' (Villaverde de Pontones, Cantabria), 'Akelarre' (San Sebastián, Gipúzcoa), 'Aponiente' (El Puerto de Santa María, Cádiz), 'Quique Dacosta' (Denia, Alicante), DiverXO (Madrid), 'Azurmendi' (Larrabetzu, Vizcaya), 'Atrio' (Cáceres), 'Cocina Hermanos Torres' (Barcelona), 'Noor' (Córdoba) y 'Disfrutar' (Barcelona).