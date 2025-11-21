El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una máquina quitanieves circula este jueves por una carretera nevada de León. Efe

La nieve condiciona la circulación en más de una quincena de carreteras de Castilla y León

La mayoría de las vías afectadas pertenecen a las provincias de Burgos y León

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:42

Las nevadas condicionan la circulación en más de quince carreteras de la Comunidad, de las que nueve de ellas se encuentran en nivel rojo, por lo que obliga a la utilización de cadenas o neumáticos de invierno y se mantiene restringida el tráfico a camiones y autobuses, según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En aquellas en las que hay que extremar más la precaución al volante, al estar enmarcadas en nivel rojo. se encuentra la CL-629, desde el kilómetro 25, en Cernegula (Burgos), hasta el 72,8 en Gayangos (Burgos); la CL-627 desde el Rabanal de los Caballeros hasta Piedrasluengas (Palencia); la N-621, entre el 66 y el 121, desde Santa Olaja de la Varga y Llanaves de la Reina (León).

De igual manera, se incluye la N-625 entre Riaño y Oseja de Sajambre, en León; la N-630, entre Arbas del Puertos y Ventosilla de la Tercia (León); BU-570, entre Río Trueba y Rioseco; la BU-572, en Río de Lunada; la BU-571, entre Río Trueba y Rio de la Sia; y la DSA-359, entre Pastores y La Encina, en Salamanca.

Además, en nivel amarillo se enmarca la N-627, desde Sotopalacios hasta Montorio (Burgos); y la N-623, desde Quintanilla-Escalada hasta Villamediana de San Román, en Burgos.

