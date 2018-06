La mejor temporada de setas en cinco años

César Lomas: «Estamos a la expectativa del sol de esta semana»

César Lomas junto con sus compañeros de la Asociación Vallisoletana de Micología cerraban el pasado fin de semana en Riaza (Segovia) su calendario de excursiones y talleres. Su actividad concluye en mayo hasta el otoño siguiente, pero la primavera tardía de este año ha hecho que la temporada de setas se extienda. «Hace unos días que hay más actividad y estamos a la expectativa del sol de esta semana para que salgan del todo, porque en muchas zonas el frío no las ha dejado crecer, a pesar de la humedad. Hay que aprovechar estos cuantos días buenos que vengan».

–¿Cómo define esta temporada de primavera?

–Pues es la mejor del último lustro, porque llevábamos unas cuantas en las que no salía nada. Lo que ocurre es que es un periodo muy corto, pues en esta zona empieza a apretar el calor y se estropean pronto. En Valladolid se pasa de frío a calor intenso. Pero en el resto de la comunidad, sobre todo en el noroeste, ha sido la mejor primavera desde hace muchos años. En León y Palencia, por ejemplo, ha sido un buen año. En Salamanca, también. Hacía muchos años que no se veían perrechicos. Los boletus, que interesan mucho al mercado, también.

–¿La producción puede suplir el mal otoño micológico?

–El otoño ha sido desastroso para las empresas micológicas de la comunidad, mientras que en primavera están funcionando bien.

–¿Cómo valora la regulación micológica actual?

–Las asociaciones micológicas estamos teniendo problemas para conseguir los permisos para salir al campo. Nosotros no tenemos una función recolectora, sino científica y de divulgación, no queremos pases de recolección. Nos ponen demasiadas trabas y no tenemos opción a sacar un carné científico. Piden muchísimos requisitos.

–Sin embargo, la aportación de las asociaciones ha sido crucial para la elaboración del decreto de aprovechamientos micológicos.

–Las asociaciones hemos aportado informes sobre enclaves seteros y especies a proteger en la comunidad, pero parece que a la Junta solo le interesa la recaudación de los permisos de recolección.