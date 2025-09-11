El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Primeros encontronazos entre manifestantes y policías en la salida de la Vuelta en Valladolid
Carlos Fernández Carriedo, durante la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno. Ical

Mañueco mantiene el apoyo a Suárez-Quiñones tras ser reprobado e insta a PSOE y Vox a explicar su relación de «amor»

El portavoz de la Junta lamenta que las Cortes entren en la «batalla política» y apuesta por buscar el «máximo acuerdo» para reforzar el operativo

El Norte

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:22

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene el apoyo que le brindó hace casi 48 horas en las Cortes al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras aprobarse ayer una iniciativa parlamentaria de la oposición que reprobaba su gestión de los incendios de este verano y pedía que se revocara su nombramiento. Precisamente, el Ejecutivo autonómico invitó a PSOE y Vox, que unieron sus votos en el pleno para censurar al político leonés, a explicar su «nueva relación de amor».

«No ha cambiado de opinión», dijo el portavoz y consejero de Economía y Empleo, Carlos Fernández Carriedo, en la comparecencia de este jueves, posterior al Consejo de Gobierno, adelantada en su horario habitual por las restricciones de tráfico que conlleva la contrarreloj de La Vuelta Ciclista a España que se celebra en Valladolid. De esta forma, expresó que Fernández Mañueco no retiraba su respaldo al titular de Medio Ambiente.

En ese sentido, Fernández Carriedo manifestó en nombre del Ejecutivo el respeto al trabajo de las Cortes, pero apuntó que los nombramientos son competencia del presidente de la Comunidad. Además, recalcó que la Junta está centrada en resolver los «problemas de la gente» y en «buscar acuerdos», entre ellos, el referido al refuerzo del operativo de incendios, otra de las demandas que aprobaron las Cortes en el pleno de esta semana con la abstención del Grupo Popular.

Asimismo, el portavoz de la Junta no ocultó que desearían que hubiera un «clima de acuerdo» y «consenso» en la cámara autonómica y que se huyera de la «batalla política y partidista», pero reiteró que respetan «mucho» las posiciones de los grupos y el debate parlamentario. No obstante, al aprobarse varias proposiciones no de ley y mociones de la oposición, indicó que le preocupa más relación de los socialistas con Vox que la de su partido, pese a que en esta legislatura fueron socios de Gobierno.

De esta forma, ante lo visto esta semana en las Cortes, indicó que le había llamado la «atención» que el Grupo Socialista presentara su programa de empleo y Vox, pese a sus críticas, «no le pareciera mal» a pesar «de todo lo que han visto estos meses» y se abstuviera, lo que hizo que se aprobara una moción, fruto de una interpelación anterior. Por ello, señaló que le gustaría un parlamento «más unido», que se instalara fuera de la «batalla política«, ya que reconoció que «la unidad es más necesaria que nunca» tanto en España, como en Castilla y León.

