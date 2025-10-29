El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Portugalete se adelanta ante un impotente Real Valladolid
Mañueco en su visita a Ponferrada. César Sánchez/Ical
Castilla y León

Mañueco manda un mensaje de afecto a los afectados de la Dana: «Les enviamos todo nuestro cariño»

Un año después, el presidente ha recordado la tragedia en su visita a Ponferrada

El Norte

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:06

Comenta

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, envió hoy un mensaje de afecto a todos los territorios afectados por la DANA que asoló parte de Valencia y de varias localidades de Castilla-La Mancha y Málaga, y que dejó 229 fallecidos.

Noticias relacionadas

Los héroes vallisoletanos, un año después

Los héroes vallisoletanos, un año después

Los efectivos que acudieron desde Valladolid a la Dana: «No tenían ni agua y se preocupaban de que la tuviéramos nosotros»

Los efectivos que acudieron desde Valladolid a la Dana: «No tenían ni agua y se preocupaban de que la tuviéramos nosotros»

Mañueco aprovechó su visita a Ponferrada para recordar esta fecha y señalar que «el corazón de todos los castellanos y leoneses están con ellos, con todos aquellos que perdieron todo a casi todo», indicó. «Les enviamos todo nuestro cariño y ánimo», finalizó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  2. 2 Calendario Laboral 2026 en España: festivos nacionales y locales en Castilla y León
  3. 3

    La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista
  4. 4

    Aprobada la urbanización de las calles para 682 pisos junto al Zambrana, el 70% de VPO
  5. 5

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  6. 6

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia
  7. 7

    Renault no prevé coches nuevos para Valladolid y Palencia «a día de hoy» y pide más flexibilidad y ajustar costes salariales
  8. 8

    Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén
  9. 9

    Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno
  10. 10

    Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Mañueco manda un mensaje de afecto a los afectados de la Dana: «Les enviamos todo nuestro cariño»

Mañueco manda un mensaje de afecto a los afectados de la Dana: «Les enviamos todo nuestro cariño»