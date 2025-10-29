Mañueco manda un mensaje de afecto a los afectados de la Dana: «Les enviamos todo nuestro cariño»

El Norte Valladolid Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:06 Comenta Compartir

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, envió hoy un mensaje de afecto a todos los territorios afectados por la DANA que asoló parte de Valencia y de varias localidades de Castilla-La Mancha y Málaga, y que dejó 229 fallecidos.

Mañueco aprovechó su visita a Ponferrada para recordar esta fecha y señalar que «el corazón de todos los castellanos y leoneses están con ellos, con todos aquellos que perdieron todo a casi todo», indicó. «Les enviamos todo nuestro cariño y ánimo», finalizó.