Cuerpos de seguridad de Valladolid que acudieron a la emergencia de la DANA de Valencia. Iván Tomé

Valladolid

Los efectivos que acudieron desde Valladolid a la Dana: «No tenían ni agua y se preocupaban de que lo tuviéramos nosotros»

Más de 300 personas -entre agentes de Policía Local, Nacional, Guardia Civil, Bomberos de capital y provincia y voluntarios de Cruz Roja- ayudaron en los pueblos afectados por la riada que se llevó por delante 229 vidas

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:55

Son solo una pequeña representación de los más de 300 efectivos que acudieron a Valencia en los peores momentos de una provincia que se vio ... devastada por los efectos de una riada mortal. Ayudaron, trabajaron sin descanso con el único objetivo de volver a casa dejando atrás un escenario mejor del que se encontraron al llegar.

