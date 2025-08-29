El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Los bomberos prenden fuego a una paca de paja y piden la dimisión de Mañueco y Quiñones
Concentración frente al edificio de las Cortes, una hora antes de la comparecencia de Mañueco J. S.

Los bomberos prenden fuego a una paca de paja y piden la dimisión de Mañueco y Quiñones

El presidente de la Junta comparece hoy en un pleno extraordinario que se celebra a petición del Grupo Parlamentario Socialista

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Viernes, 29 de agosto 2025, 10:20

10:47

La protesta finaliza con un minuto de silencio para recordar a los fallecidos durante los incendios, seguido de un aplauso a los bomberos forestales por la labor tras tres semanas de incendios.

10:44

«1300 euros», se puede oír entre consigna e insultos, en alusión al sueldo medios de las cuadrillas forestales, cuyas condiciones varían en función de las subcontratas que las gestionan.

10:44

«Los incendios eran inevitables, pero no imprevisibles»

Los bomberos prenden fuego a una paca de paja y piden la dimisión de Mañueco y Quiñones

Durante la lectura del manifiesto, firmado por decenas de colectivos entre asociaciones de forestales, sindicatos y partidos político, en la que han culpado a la Junta de Castilla y León de la pérdida de patrimonio natural y personal «irreparable», recordando también a los dos voluntarios y al bombero fallecido durante los incendios. «Hemos visto pueblos y vidas arrasadas por completo. Hemos sido testigos de una dolorosa pérdida de biodiversidad. Hemos visto arder, nuestros parques naturales, un patrimonio natural como Las Médulas y hemos tenido la triste labor sobre terreno, donde cuatro personas que han dado su vida intentando frenar estos incendios desbocados a los que se enfrentaban sin medios suficientes», sentenciaban, pidiendo la dimisión de los máximos responsables, a los que culpan de una gestión «negligente» en unos incendios que califican de «inevitables, pero desde luego no imprevisibles, después que la Sierra de Culebra ardiera hace 3 años».

Enlace copiado

10:37

Se ha generado una gran humareda entorno al edificio parlamentario.

10:33

Los bomberos prenden fuego a una paca de paja y piden la dimisión de Mañueco y Quiñones

10:27

Los bomberos prenden fuego a una paca de paja y piden la dimisión de Mañueco y Quiñones

10:27

Entre ruido de motosierras y batefuegos, decenas de bomberos exigen la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones y el presidente Fernández Mañueco.

10:25

La comparecencia está prevista para las 11:00 horas y desde las 10:00 se está produciendo una protesta frente a las Cortes.

10:25

Oficialmente, este pleno extraordinario tiene lugar para informar sobre el 'Operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales puesto en marcha desde la Junta de Castilla y León ante la grave situación que está viviendo nuestra Comunidad durante la presente campaña'. Una cita que llega a petición del Grupo Parlamentario Socialista.​

10:23

Buenos días. Sed bienvenidos a la retransmisión en directo de la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ante las Cortes de Castilla y León tras la crisis por los incendios que han asolado la comunidad.

elnortedecastilla Los bomberos prenden fuego a una paca de paja y piden la dimisión de Mañueco y Quiñones

