Directo Los bomberos prenden fuego a una paca de paja y piden la dimisión de Mañueco y Quiñones

Los bomberos prenden fuego a una paca de paja y piden la dimisión de Mañueco y Quiñones
El presidente de la Junta comparece hoy en un pleno extraordinario que se celebra a petición del Grupo Parlamentario Socialista
Lo más importante
Viernes, 29 de agosto 2025, 10:20
1 /
10:47
La protesta finaliza con un minuto de silencio para recordar a los fallecidos durante los incendios, seguido de un aplauso a los bomberos forestales por la labor tras tres semanas de incendios.
10:44
«1300 euros», se puede oír entre consigna e insultos, en alusión al sueldo medios de las cuadrillas forestales, cuyas condiciones varían en función de las subcontratas que las gestionan.
10:44
Importante
«Los incendios eran inevitables, pero no imprevisibles»
Durante la lectura del manifiesto, firmado por decenas de colectivos entre asociaciones de forestales, sindicatos y partidos político, en la que han culpado a la Junta de Castilla y León de la pérdida de patrimonio natural y personal «irreparable», recordando también a los dos voluntarios y al bombero fallecido durante los incendios. «Hemos visto pueblos y vidas arrasadas por completo. Hemos sido testigos de una dolorosa pérdida de biodiversidad. Hemos visto arder, nuestros parques naturales, un patrimonio natural como Las Médulas y hemos tenido la triste labor sobre terreno, donde cuatro personas que han dado su vida intentando frenar estos incendios desbocados a los que se enfrentaban sin medios suficientes», sentenciaban, pidiendo la dimisión de los máximos responsables, a los que culpan de una gestión «negligente» en unos incendios que califican de «inevitables, pero desde luego no imprevisibles, después que la Sierra de Culebra ardiera hace 3 años».
Enlace copiado
10:37
Se ha generado una gran humareda entorno al edificio parlamentario.
10:33
10:27
10:27
Entre ruido de motosierras y batefuegos, decenas de bomberos exigen la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones y el presidente Fernández Mañueco.
10:25
La comparecencia está prevista para las 11:00 horas y desde las 10:00 se está produciendo una protesta frente a las Cortes.
10:25
Oficialmente, este pleno extraordinario tiene lugar para informar sobre el 'Operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales puesto en marcha desde la Junta de Castilla y León ante la grave situación que está viviendo nuestra Comunidad durante la presente campaña'. Una cita que llega a petición del Grupo Parlamentario Socialista.
10:23
Buenos días. Sed bienvenidos a la retransmisión en directo de la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ante las Cortes de Castilla y León tras la crisis por los incendios que han asolado la comunidad.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Cómo pedir la tarjeta de Buscyl para viajar gratis en Castilla y León
-
2
-
3
-
4
-
5
- 6 Un joven atrincherado en Alicante se suicida tras 35 horas de infructuosa negociación
-
7
- 8 El humo de los incendios vuelve a cubrir Valladolid
-
9
- 10 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.