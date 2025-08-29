Directo Los bomberos prenden fuego a una paca de paja y piden la dimisión de Mañueco y Quiñones

10:44

Importante

«Los incendios eran inevitables, pero no imprevisibles»

Durante la lectura del manifiesto, firmado por decenas de colectivos entre asociaciones de forestales, sindicatos y partidos político, en la que han culpado a la Junta de Castilla y León de la pérdida de patrimonio natural y personal «irreparable», recordando también a los dos voluntarios y al bombero fallecido durante los incendios. «Hemos visto pueblos y vidas arrasadas por completo. Hemos sido testigos de una dolorosa pérdida de biodiversidad. Hemos visto arder, nuestros parques naturales, un patrimonio natural como Las Médulas y hemos tenido la triste labor sobre terreno, donde cuatro personas que han dado su vida intentando frenar estos incendios desbocados a los que se enfrentaban sin medios suficientes», sentenciaban, pidiendo la dimisión de los máximos responsables, a los que culpan de una gestión «negligente» en unos incendios que califican de «inevitables, pero desde luego no imprevisibles, después que la Sierra de Culebra ardiera hace 3 años».