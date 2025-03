La Junta solicita la declaración de zona afectada para cuatro provincias, incluida Valladolid

E. N. Jueves, 27 de marzo 2025, 14:18 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León solicitará la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil para Ávila, Segovia, Soria y Valladolid, según aprobó este jueves en Consejo de Gobierno. El 7 de marzo, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León declaró la alerta debido a la previsión de fenómenos meteorológicos adversos, como lluvias y nevadas, en toda la Comunidad. Tal declaración fue motivada por la llegada de cuatro borrascas de gran impacto que afectaron especialmente a la Comunidad y provocaron, durante más de dos semanas, intensas precipitaciones, nevadas y fuertes rachas de viento. La Agencia de Protección Civil y Emergencias levantó la alerta el 25 de marzo.

A lo largo de este episodio de meteorología adversa, se activaron las situaciones 1 y 2 de los Planes de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (Inuncyl) en varias provincias. Durante este período, las intensas nevadas y las fuertes precipitaciones provocaron desbordamientos e inundaciones que causaron importantes daños materiales en las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid.

En estas provincias concurren las circunstancias de catástrofe definidas la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, como una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad al ocasionar una gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad.

Esta ley prevé que, cuando se produzca una emergencia cuya magnitud requiera la intervención de la Administración General del Estado para su recuperación, se aplicarán medidas para apoyar la recuperación, previa declaración de zona afectada gravemente por una emergencia. La norma recoge asimismo la relación de medidas que podrán adoptarse cuando se produzca la mencionada declaración, en los términos que apruebe el Consejo de Ministros.

Atribuciones necesarias

La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil podrá ser solicitada por las administraciones públicas interesadas; en este caso la Junta de Castilla y León tiene las atribuciones necesarias para solicitar dicha declaración de acuerdo con lo establecido en la Ley del Gobierno y de la Administración de la comunidad de Castilla y León.

En virtud de lo anterior, se propone que el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León adopte este acuerdo mediante el cual solicita al Gobierno de España la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para las provincias de Ávila, Segovia, Soria y Valladolid, afectadas por las borrascas que se sucedieron en la Península entre el 7 y el 25 de marzo.

Preguntado por su opinión acerca de las construcciones en zonas inundables, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, argumentó que «a día de hoy la normativa urbanística no permite construir en estas áreas y es muy exigente al respecto». «Se evita que estas situaciones se produzcan. Lo recoge desde hace muchos años», comentó el consejero, quien sentenció que «lo que ya está hecho, está hecho, y lo nuevo no tiene esos riesgos y problemas», porque «todo ello se contempla en las tramitaciones a la hora de obtener o no el plácet de una instalación».