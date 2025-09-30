La Junta rebasó en julio el límite de 30 días de pagos a sus proveedores Superó la media del conjunto de las autonomías, con 26,52 días de media

El periodo medio de pago a proveedores de Castilla y León se situó en julio en los 30,55 días, 3,2 más que en el mes anterior. Además, superó la media del conjunto de las autonomías, que fue notablemente inferior con 26,52 días de media. Esto supone que la Junta superó el máximo de 30 días que establece la normativa, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y recogido por Ical.

Asimismo, el Gobierno autonómico abonó sus facturas sanitarias en 29,99 días en el séptimo mes del año, con un empeoramiento de 4,1 días respecto a junio, cuando en España las administraciones autonómicas pagaron en 26,44 días días, 1,47 jornadas menos que el mes anterior.

El departamento que dirige María Jesús Montero precisa que la deuda no financiera de la Comunidad se situó en julio de este año en los 395,84 millones de euros, con un descenso respecto a mayo del 7,74 por ciento, mientras que en el conjunto de las autonomías se situó en los 14.230 millones de euros y se redujo un 2,83 por ciento. La deuda no financiera de la Comunidad representaba el 0,5 por ciento de su economía, mientras que la del conjunto de España, suponía el 0,85 por ciento del PIB de las autonomías.

Por último, la deuda comercial de Castilla y León ascendió en el mes de estudio a 229,72 millones de euros, lo que supone una bajada mensual del 13,79 por ciento, mientras que en el conjunto de las comunidades sumó 5.285,4 millones de euros, un cinco por ciento más que en junio. Además, en la Comunidad representaba el 0,29 por ciento del PIB, mientras que en el conjunto de España suponía el 0,31 por ciento.

