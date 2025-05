La Junta «lamenta» que el Gobierno no incluya sus peticiones en la Conferencia de Presidentes El comité preparatorio de la cita de los líderes autonómicos acaba sin acuerdo y sin orden del día al rechazar el Ejecutivo central las demandas de los ejecutivos del PP

El consejero de Presidencia de la Junta, Luis Miguel González, lamentó hoy que el Ministerio no hubiera estado «receptivo» a las peticiones de las comunidades de cara a la elaboración del orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes que se celebrará el 6 de junio en Barcelona.

En principio Moncloa quiere tratar únicamente las problemáticas de la vivienda y la formación profesional y universitaria. Sin embargo, los ejecutivos 'populares' no están de acuerdo y piden incluir en la 'hoja de ruta' cuestiones que consideran «fundamentales» como la 'okupación', la financiación autonómica y las infraestructuras. «Habíamos planteado unos temas claros, oportunos, de interés para el conjunto de la ciudadanía de España y en los que todas las comunidades autónomas estaban de acuerdo», apuntó el consejero, que señaló que pese a que el Ministerio «ha ido negociando», no se ha llegado a un acuerdo sobre el orden del día.

Una circunstancia que, según el consejero castellano y leonés, «incumple el propio reglamento que tiene la Conferencia de Presidentes». «Es una norma consensuada y aprobada por todos, publicada en el BOE y, por lo tanto, entendemos que el Ministerio no puede obviar el hecho de que la postura mayoritaria de las comunidades autónomas sea incluir determinados puntos en el orden del día y así será comunicado», resaltó.

En el caso de Castilla y León, González señaló que el Gobierno central «no quiere la posibilidad de que Castilla y León plantease que no entendemos la postura de Renfe por la supresión de paradas del tren de alta velocidad (seis en Segovia, dos en Medina del Campo y dos en Sanabria)», al igual que tampoco querían incluir en el orden del día el tema de las infraestructuras de transportes, a pesar de que, según subrayó el nuevo Mapa Concesional del Transporte por Carretera «suprime cerca de 400 paradas de autobús en el conjunto de la comunidad autónoma».

Asimismo, el consejero lamentó que Moncloa tampoco se comprometa a hablar del sistema de telecomunicaciones en España,a pesar de que «cerca de un 15 o un 20 por ciento del territorio sigue sin cobertura ahora mismo que permita el acceso vía internet a determinados servicios». «No quería tampoco hablar de los profesionales sanitarios y de su necesidad», apuntó también González, que considera «inadmisible» que el Estado no incorpore al orden del día de la Conferencia de Presidentes distintas cuestiones «siendo una voluntad mayoritaria de las comunidades autónomas». «Lamentablemente de momento no hay orden del día y no sabemos cómo evolucionará el Ministerio de cara a esa posible oferta de temas que todos nosotros formalmente le hemos planteado», enfatizó el dirigente de la Junta.

En cuanto a la 'oferta' de temas del Gobierno central, González explicó que solo habían puesto sobre la mesa educación y vivienda, aunque se habían abierto también a dialogar sobre energía, «pero no tanto en cuanto a la crisis que hemos tenido sino a la descarbonización». En materia de financiación autonómica, Moncloa insistió en llevar a la cita de Barcelona «la reestructuración de la deuda pública y los pagos a cuenta», dos cuestiones que Castilla y León también quería tratar pero sumados al de «un nuevo modelo de financiación autonómica que siente las bases de lo que debe ser el futuro de esa financiación».

Propuestas de Castilla y León

En concreto, los puntos que ha propuesto la Junta de Castilla y León han sido el debate sobre un nuevo modelo de financiación autonómica y el rechazo a la mutualización de la deuda de las comunidades autónomas anunciada por la ministra de Hacienda; la respuesta a las sucesivas crisis de las infraestructuras estratégicas de competencia estatal: ferroviarias, de transportes y de telecomunicaciones; la inseguridad generada en torno al modelo energético actual tras la crisis del apagón; la reafirmación del control de las fronteras nacionales y de la inmigración como competencias exclusivas del Gobierno de España; y la búsqueda de soluciones por parte del Ministerio de Sanidad ante la carencia de médicos y enfermeros, en especial en ciertas especialidades.

Al margen de estos cinco temas, el Gobierno de España propuso, de forma previa y por escrito, la inclusión de dos puntos en el Orden del Día: la educación y la vivienda. La Junta, al igual que el resto de los gobiernos autonómicos, aceptó estas propuestas y las amplió en el siguiente sentido: la implicación del Gobierno de España en la financiación de la educación gratuita de 0 a 3 años, por estar financiada actualmente al 100 por ciento por la Junta de Castilla y León; y la aprobación de medidas para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas.

En consecuencia, y tras la correspondiente votación y oposición mayoritaria de las comunidades autónomas, en este momento no existe Orden del Día para la Conferencia de Presidentes convocada para el 6 de junio en Barcelona por la negativa del Gobierno de España a escuchar la voz mayoritaria de las autonomías y a cumplir la norma que regula este órgano, el de máximo nivel para el diálogo y la cooperación entre el Gobierno Central y las comunidades autónomas.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha exigido al Gobierno de España que reconsidere su negativa en los próximos días: «El presidente del Gobierno tiene la obligación legal y ética de escuchar qué tienen que decir los presidentes autonómicos, que mayoritariamente quieren encontrar soluciones a los principales problemas que aquejan a los ciudadanos, problemas comunes a todo el territorio español y que, en el caso de Castilla y León, afectan de forma especial a su población».

'No' a los 'monólogos'

A la entrada de la reunión, las comunidades lideradas por el Partido Popular, entre ellas Castilla y León, ya habían advertido de que su objetivo era obligar al Gobierno a modificar el orden del día.

«Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular venimos con una idea muy clara: exigirle al Gobierno central que abandone los monólogos», apuntó el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, que ejerció como portavoz de los consejeros regionales de los ejecutivos del PP presentes en la cita. Según detalló García, «la última Conferencia de Presidentes de Santander fue una mera secuencia de monólogos, sin ningún tipo de acuerdo Y sin ningún tipo de documentación. Y desde luego, consideramos que esta no es la forma ni es la manera en la que se debe abordar una Conferencia de Presidentes». Por ello, uno de los objetivos de los gobiernos autonómicos es exigir a Moncloa que en el cónclave de Barcelona «haya votaciones y haya acuerdos». Unos acuerdos que se centren, además, «en los auténticos problemas y los retos que tiene nuestro país».