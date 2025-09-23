La Junta destaca la cifra «histórica» de 100.000 alumnos en universidades de Castilla y León La consejera señala que la comunidad gana casi 12.000 estudiantes en el balance de entradas y salidas con otras autonomías

El Norte Valladolid Martes, 23 de septiembre 2025, 22:16

La consejera de Educación, Rocío Lucas, aseguró ayer que la bajada de los precios públicos de España y el aumento de las becas generales han contribuido a hacer «tan atractivas» las universidades de Castilla y León. Hasta el punto que señaló que este año se logrará la cifra «histórica» de 100.00 alumnos, un 20% más que en el curso 2019-2020.

Con motivo de su intervención en el acto solemne de apertura del curso 2025-2026 en la Universidad de Valladolid (UVA), Lucas subrayó la importancia de favorecer la igualdad en el acceso a la universidad, ya sea con las becas generales como con las ayudas para acreditación de idiomas, las becas complementarias Erasmus+ o las nuevas becas de másteres. «Para que nadie con talento se puede quedar sin acceder a la universidad en Castilla y León por causas socioeconómicas», apuntó.

La consejera también se refirió, según recogió la Agencia Ical, a que las cifras demuestran la «pujanza» del sistema universitario de Castilla y León y su capacidad para atraer talento. Enumeró que, en estudios presenciales, más de un tercio de los alumnos de grado y más de la mitad de los de máster procede de fuera de la comunidad y es la segunda autonomía con más capacidad para atraer estudiantes de grado y la tercera en estudiantes de máster. En cuanto al balance de entradas y salidas con otras comunidades, Castilla y León gana casi 12.000 estudiantes universitarios y solo Madrid y Cataluña tienen un dato mejor.

Mencionó que el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo sobre las universidades españolas consolida a Castilla y León en una posición relevante. «Incide en esa capacidad de atracción, pero no solo entre los estudiantes nacionales sino entre los internacionales. Pues somos la segunda comunidad con mayor porcentaje de estudiantes internacionales, llegando a un 14,4%».

Lucas citó la «solidez» académica de las universidades de la comunidad, con la quinta mejor tasa de rendimiento de todo el país y el cuarto lugar en el porcentaje de alumnado de grado en Castilla y León que finaliza sus estudios en el tiempo previsto. También puso de manifiesto el «prestigio»»de las universidades desde la perspectiva laboral, ya que sus egresados son los que tienen una de las mejores bases medias de cotización del país.

Lucas destacó que la UVA combina los casi ocho siglos de historia con el «dinamismo» y la «fuerza» para conseguir metas y crecer «como nunca lo había hecho». En este sentido, felicitó al equipo rectoral por que este curso arranque con más de 5.100 alumnos de nuevo ingreso, lo que supone un incremento del 8% con respecto al anterior.