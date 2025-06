La Junta denuncia ante la Guardia Civil el intento de hackeo al portal Educacyl

M. A. Miércoles, 4 de junio 2025, 21:26 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León ha denunciado hoy miércoles ante la Guardia Civil el intento de 'hackeo' de la página web de Educación. No obstante, desde la Consejería de Educación recalcan que la denuncia se interpone por un intento que los 'hackers' no llegaron a consumar, por lo que no lograron acceder a ningún dato. «La denuncia llega por un intento de 'hackeo'. Lo hemos denunciado, lógicamente, porque es lo que procede en estos casos, pero no han robado ningún dato», subrayan fuentes de la Consejería de Educación.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, negó el lunes el 'hackeo' al portal web de Educacyl y afirmó que funciona con «plena normalidad». «Apareció en redes cierto presunto 'hackeo'», que motivó una consulta a los responsables de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, donde, según explicó Lucas, se alojan las aplicaciones informáticas de la Junta de Castilla y León. «Nos han transmitido que no hay un rastro de ningún 'hackeo', con lo cual, pues, plena normalidad y seguimos trabajando», apuntó la consejera, quien, a preguntas de los periodistas, no quiso calificar lo ocurrido de farol, tras asegurar un 'hacker' en la red que estaba vendiendo datos extraídos del portal Educacyl.