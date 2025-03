La Junta defiende su procedimiento «abierto» de adjudicación de los viajes del Club de los 60 El Ejecutivo regional sentencia que «rigen absolutamente los principios de libertad de acceso, publicidad, transparencia, objetividad, no discriminación e igualdad de trato» entre las agencias de viajes

El Norte Valladolid Miércoles, 12 de marzo 2025, 20:25 Comenta Compartir

La Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta explicó hoy que la adjudicación de destinos a las diferentes agencias de la Campaña de Viajes de 2025 del Club de los 60 «se lleva a cabo mediante un procedimiento similar a una licitación pública y, por lo tanto, rigen absolutamente los principios de libertad de acceso, publicidad, transparencia, objetividad, no discriminación e igualdad de trato entre las agencias de viajes concurrentes».

«La Junta de Castilla y León no excluye a ninguna agencia de viajes, sino que es una licitación abierta a la que pueden presentarse individualmente o formando UTEs, a través de un sistema público y transparente. Los viajeros y su seguridad son prioridad para la organización de estos viajes y se tendrá en cuenta las aportaciones que puedan mejorar el servicio y la organización de los mismos», destacaron fuentes del departamento dependiente de la vicepresidenta y consejera Isabel Blanco.

La consejería respondió así a la Federación Castellano y Leonesa de Asociaciones de Agencias de Viajes (Feclav), que ha presentado una denuncia al contencioso administrativo contra el procedimiento de adjudicación, por «discriminatorio» ya que «deja fuera al 99 por ciento de las agencias de viajes» de la Comunidad. Recordaron desde la Junta que la solicitud de participación está «abierta a cualquier agencia o profesional de viajes turísticos». «No hay, por parte de la Administración, selección o exclusión de agencias previas al plazo de presentación de solicitudes para participar», sentenciaron las mismas fuentes, informa Ical.

En concreto, desde la Gerencia de Servicios Sociales precisaron que para este año 2025 se han elegido 30 destinos, repartidos entre primavera, otoño y navidad, y para esa convocatoria presentaron solicitud 29 agencias, de las cuales resultaron válidas las solicitudes de 21 de ellas. Según sus domicilios fiscales, estas agencias que cumplían con todos los requisitos fueron ocho de Valladolid, cinco de León, tres de Madrid, otras tantas de Palma de Mallorca, una de Bilbao y otra de Palencia.

Añadieron las mismas fuentes que de estas 21 agencias, durante el plazo protegido de presentación de oferta económica desistieron tácitamente de su solicitud de participar dos, ambas de León, por haber dejado transcurrir dicho plazo sin presentar la documentación requerida. Además, por vulneración de las Condiciones Generales en la Campaña de 2024 fueron sancionadas con la exclusión otras dos agencias, ambas de Valladolid. Así que, finalmente, son 17 las agencias de las que se han valorado ofertas.

Tras la valoración por el equipo técnico de más de 200 ofertas y con el acuerdo de la Comisión de Valoración, indicaron que en la adjudicación definitiva de destinos, «ganan las agencias que, por presentar las mejores ofertas, obtienen la mejor puntuación». Así, el reparto fue que de los 13 destinos de primavera, seis los ganaron dos agencias de Palma de Mallorca, tres destinos dos agencias de Madrid y cuatro destinos, cuatro agencias de Valladolid. Además, de los 17 destinos de otoño y navidad, 13 los lograron dos agencias de Palma, tres destinos dos agencias de Madrid y un destino lo ganó una agencia de Valladolid.

Garantizar la seguridad

La Gerencia de Servicios Sociales también destacó que los viajes del Club de los 60 buscan «garantizar la mayor seguridad para los viajeros que acuden a cualquier destino previsto». En este sentido, remarcaron desde el Gobierno regional que el importe de los avales solicitados a las agencias «está fijado teniendo en cuenta la máxima seguridad de los viajeros ante cualquier incidencia, el gran número de personas mayores que viajan en cada destino para evitar cualquier situación de inseguridad».

En cuanto al número de empleados para gestionar los viajes se exigen tres por destino, y por programa pudiendo coincidir los mismos trabajadores en las dos campañas: primavera, y otoño-navidad, condición basuca para «la adecuada ejecución y atención a las personas mayores que hayan obtenido viaje».

Agregaron las mismas fuentes que «aquellas agencias que no alcancen a reunir el importe del aval exigido pueden constituirse en Uniones Temporales de Empresas, tal y como sugieren las propias Condiciones Generales».

Reconocimiento

La Consejería de Familia e Igualadad e oportunidades también puso de relieve que los viajes del Club de los 60 «han logrado el reconocimiento de miles de viajeros y cada año aumenta el número de plazas y el de solicitudes».

Asimismo, constataron desde la Junta que las personas reciben a través de correo postal la «carta de ganador» del destino obtenido entre los solicitados sin necesidad de realizar consultas en agencias de viajes, «siendo este proceso más cómodo y seguro para los viajeros». Por otro lado, en esa misma carta se les informa de cómo proceder al pago del viaje y de los datos de contacto de la agencia adjudicataria, «evitando peregrinaje de una agencia a otra y proporcionando mayor seguridad a las personas mayores».

Las plazas de los viajes se sortean entre los solicitantes dado que «hay muchas más solicitudes que plazas». Las personas que deseen viajar son informadas a través de la publicación del folleto de la campaña y de las distintas líneas telefónicas abiertas para ello.

Selección de destinos

Cabe destacar además, expusieron desde la junta, que los destinos se eligen «gracias a las valoraciones de los propios viajeros». En esta campaña, como denunció Feclav, no hay destinos de Castilla y León, pero «sí los hubo en ediciones anteriores, y se dejaron de promover porque no tenían éxito entre los usuarios, por lo que no se podían desarrollar».

«El listado de destinos se elabora atendiendo a los gustos de los propios viajeros y a sus encuestas de satisfacción. Unas encuestas que también demuestran que el modelo de Castilla y León funciona y es reconocido por su éxito», concluyeron.