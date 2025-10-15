El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un Bombero trabajando en las labores de extinción de un incendio en Zamora. A. Mingueza

La Junta cooperará con Portugal para gestionar emergencias y proteger a la ciudadanía

El programa está dotado con 12,7 millones, financiados en un 75 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

El Norte

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:05

Comenta

La Junta presentó hoy en Bruselas su modelo de gestión de emergencias y autoprotección ciudadana, en el marco de la conferencia europea sobre cooperación territorial y protección civil. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, expuso las claves del proyecto PROTEC-Castilla y León / Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMR-BSE), una iniciativa que busca fortalecer la resiliencia de las personas ante las emergencias mediante la cooperación transfronteriza con Portugal.

El programa, dotado con 12,7 millones de euros -financiados en un 75 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg VI A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027-, constituye un ejemplo de colaboración entre administraciones y territorios vecinos para prevenir y afrontar de forma conjunta los riesgos naturales y antrópicos, según se destaca en un comunicado de la Junta recogido por Ical.

Noticias relacionadas

Los fondos europeos lanzan la inversión de la Junta en vivienda pública en Valladolid

Los fondos europeos lanzan la inversión de la Junta en vivienda pública en Valladolid

Luz verde en las Cortes a 11 medidas del PSOE para prevenir incendios con la abstención de PP y Vox

Luz verde en las Cortes a 11 medidas del PSOE para prevenir incendios con la abstención de PP y Vox

Suárez-Quiñones ha destacado que «la forma más eficaz de abordar la incertidumbre ante una emergencia es sustituirla por certezas», y subrayó la necesidad de que las administraciones públicas trabajen en la formación, la sensibilización y la autoprotección de la ciudadanía como pilares esenciales de un sistema de protección civil sólido y preparado.

El proyecto se articula en torno a tres ejes principales: la mejora de infraestructuras y equipamientos para los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, con la incorporación de nuevos vehículos, drones y material técnico; la formación multidisciplinar dirigida a bomberos, policías, sanitarios y voluntarios de ambos países y el Plan de Promoción de la Autoprotección, que lleva la educación preventiva al medio rural mediante unidades móviles itinerantes equipadas con recursos tecnológicos, actividades didácticas y experiencias inmersivas.

Durante su intervención, el consejero resaltó el carácter rural e inclusivo del programa: «Nadie debe quedar fuera del sistema de protección civil. Este plan acerca los recursos a los pueblos y ofrece a sus vecinos las herramientas necesarias para actuar con seguridad ante cualquier riesgo».

El proyecto visitará municipios de Castilla y León y de la región portuguesa de Beiras e Serra da Estrela, con el objetivo de formar a escolares, agentes económicos y responsables locales, fomentando la cultura de la autoprotección como un hábito cotidiano.

Suárez-Quiñones concluyó su exposición manifestando la voluntad de la Junta de Castilla y León de dar continuidad a esta cooperación en futuras convocatorias europeas, convencido de que «invertir en autoprotección es invertir en seguridad, en economía y en futuro».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  2. 2 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  5. 5

    Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid
  6. 6 Requisadas decenas de bufandas y banderines durante el España-Bulgaria en Valladolid
  7. 7

    Cierra la tienda Santiveri de Cebadería que albergó El molino de chocolate
  8. 8

    Urbanismo da vía libre a una zona para hasta 70 chalés pareados junto a la factoría de Renault
  9. 9

    Una médica reanima a un ciclista que entró en parada tras chocar contra un turismo en Parquesol
  10. 10

    Roban un coche de «40.000 euros» en Parquesol: «Es raro que se lleven este tipo de modelo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Junta cooperará con Portugal para gestionar emergencias y proteger a la ciudadanía

La Junta cooperará con Portugal para gestionar emergencias y proteger a la ciudadanía