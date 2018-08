La huelga de médicos se concentra en los pueblos y entre los interinos Dos vecinos leen el aviso de los servicios mínimos en el consultorio de Villalazán (Zamora). :: / MARIAM A. MONTESINOS Sanidad cifra la incidencia en el 12% y Simecal en el 50,4% de una protesta que ha registrado normalidad asistencial Miércoles, 1 agosto 2018, 19:58

Muy desigual seguimiento y con grandes distancias en los datos de incidencia entre los de la Consejería de Sanidad y el sindicato convocante Simecal. Distinta respuesta también a la convocatoria entre las zonas rurales y las urbanas y semiurbanas dado que ha sido sobre todo en los pueblos, y especialmente en los atendidos por consultorios, los más pequeños, donde la participación en la protesta ha sido mayor. Mucho más relevante que en las ciudades donde ha sido prácticamente insignificante.

Y también muy desigual por provincias. Así Zamora, Ávila, Salamanca, Palencia,León y Burgos han sido las zonas de salud en las que más médicos de Familia han secundado la huelga. En ello, aunque con variados porcentajes, coinciden tanto los datos oficiales como los del SindicatoMédico de Castilla y León.

En términos generales, la Consejería de Sanidad ha registrado un seguimiento del 12,07%; lo que significa que han hecho huelga 139 facultativos;1.013 han acudido con normalidad a trabajar y los servicios mínimos afectaron a 716 profesionales.

Los datos de Simecal, también provincializados, recogen 1.170 médicos en huelga, es decir, el 50,4% del total. El sindicato, a diferencia de los datos de la Junta, incluye entre los que secundan la movilización a los servicios mínimos y no ha tenido en cuenta, a diferencia de Sacyl, el número de médicos que están de permiso o vacaciones;pero aún así, las cifras se distancian demasiado.

A este respecto, el presidente de Simecal, Fernando Gutiérrez, destaca que «nosotros sí hemos contabilizado dentro de nuestros datos los servicios mínimos, se hace siempre así en todas las movilizaciones porque los profesionales que están de servicios mínimos no tienen la libertad de ir a la huelga. Pero no entiendo las diferencias en la contabilidad porque hemos ido centro a centro. Además, en algunas zonas de salud, las gerencias han puesto queriendo a interinos a hacer los mínimos y las guardias y así no pueden al día siguiente de salida de las mismas hacer huelga... han buscado muchas triquiñuelasincluidas las presiones en busca de poco seguimiento», acusa Fernando Gutiérrez.

Asimismo, reconoce que «en El Bierzo hemos patinado. La han secundado muy pocos en una comarca de la que esperábamos lo contrario, mucho seguimiento. Sin embargo, en Ávila ha ocurrido lo contrario, nos hemos llevado una grata alegría y han sido muchos los médicos que no han ido a trabajar, más de la mitad». Destaca asimismo este portavoz sindical que, «en los próximos días, la incidencia puede variar, en cualquier dirección, pero los que estaban en servicios mínimos quedan 'liberados' para poder optar. Sabemos que es una movilización difícil, son más de doce años sin movernos. Sacyl ha conseguido dividirnos mucho y sabemos que nos hemos embarcado en algo duro».

Por la tarde, la incidencia ha sido muy inferior, de solo el 3,45%, según los datos de Sacyl. En este caso es El Bierzo, donde más apoyo hay a la huelga con un 25%. Simecal no contabilizó la participación de la tarde «porque responde sobre todo a los puntos de atención continuada y urgencias y sabemos que será muy baja».