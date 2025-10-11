El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una trabajadora ficha al inicio de su jornada laboral. J. Lusa

Gresca entre patronal y sindicatos: ¿tiene Castilla y León un problema de escaqueo laboral?

Mientras la patronal afirma que «el absentismo es preocupante», los sindicatos sostienen que el problema son «las horas extras y el agotamiento»

Ángel Blanco Escalona

Ángel Blanco Escalona

Valladolid

Sábado, 11 de octubre 2025, 09:01

Comenta

Con el paro en mínimos casi históricos y el empleo en máximos nunca vistos en Valladolid y en toda Castilla y León; con el Diálogo ... Social de Junta y agentes sociales en modo 'balsa de aceite', un asunto emerge como trasto arrojadizo a la cabeza del contrario en el ámbito laboral. La patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT protagonizan su bronca más enconada en años a cuenta de si hay en toda la comunidad un problema con los trabajadores que se ausentan de su puesto. ¿Es el absentismo un contratiempo grave que daña a las empresas? ¿Son los castellanos y leoneses especialmente arteros en el escaqueo laboral? ¿Se puede considerar absentismo cualquier ausencia, esté justificada (con parte médico incluso) o no? El debate, en lugar de desarrollarse en una mesa de negociación, ha saltado a jornadas, conferencias, ruedas de prensa y demás foros públicos con especial virulencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

