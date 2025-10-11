Gresca entre patronal y sindicatos: ¿tiene Castilla y León un problema de escaqueo laboral?

Con el paro en mínimos casi históricos y el empleo en máximos nunca vistos en Valladolid y en toda Castilla y León; con el Diálogo ... Social de Junta y agentes sociales en modo 'balsa de aceite', un asunto emerge como trasto arrojadizo a la cabeza del contrario en el ámbito laboral. La patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT protagonizan su bronca más enconada en años a cuenta de si hay en toda la comunidad un problema con los trabajadores que se ausentan de su puesto. ¿Es el absentismo un contratiempo grave que daña a las empresas? ¿Son los castellanos y leoneses especialmente arteros en el escaqueo laboral? ¿Se puede considerar absentismo cualquier ausencia, esté justificada (con parte médico incluso) o no? El debate, en lugar de desarrollarse en una mesa de negociación, ha saltado a jornadas, conferencias, ruedas de prensa y demás foros públicos con especial virulencia.

Este mismo miércoles, el presidente de CEOE Castilla y León afirmaba en León que el absentismo laboral se ha convertido en «uno de los problemas más acuciantes del mundo empresarial» con «cifras realmente preocupantes» y que en Castilla y León se encuentran en una media del 7% (igual que en el conjunto de España, según sostiene la ETT Randstad), lo que supone que 1,5 millones de personas en todo el país, 70.000 en la comunidad autónoma, faltan cada día a su puesto de trabajo. «Tienen incapacidad temporal, o no la tienen, o incluso no tienen ninguna baja por nada, sino que ese día no van a trabajar», manifestaba Santiago Aparicio, para quien esta cifra ha sufrido «una subida exponencial» tras la pandemia de covid, ya que antes la tasa se situaba en el 3% o 4%.

El dirigente empresarial explicó en la jornada 'Absentismo: un reto empresarial' que, por un lado, está el problema de las vacantes laborales «que realmente cuesta muchísimo trabajo encontrar a alguien que tenga una cualificación, ya sea por motivos envejecimiento, falta de personas o por la continuidad de las empresas donde no hay relevo generacional»; y, por otro, está «el problema de sanidad». «Hay que vigilar estas dos cuestiones y velar por solucionarlas ya que se están convirtiendo en un gravísimo problema de índole laboral, social y económico», hasta tal punto que las empresas llegarán a un punto en que «ya no podrán aguantar más ante cifras tan enormes».

Las diatribas contra el absentismo laboral, presunto o real, han sido frecuentes en los últimos tiempos por parte del presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, y por diversos empresarios de la hostelería local.

Al respecto, la directora de Empleo y Protección Social de CEOE España, Rosa Santos, apuntaba que hay un «colapso en la sanidad» y las bajas se alargan, cosa que no sucedería si las de origen traumatológico se tratasen a través de las mutuas, que «reducen a la mitad el tiempo de curación. Es algo, dijo, que ya se está impulsando en muchas comunidades autónomas, aunque no en Castilla y León.

Tres faltas sin parte de baja en un mes suelen ser suficientes para iniciar un despido disciplinario

Que la patronal 'mezcle' bajas y absentismo no ha tardado en hacer saltar a los sindicatos. Para el secretario de Acción Sindical de CC OO en Castilla y León, Fernando Fraile, Aparicio «utiliza de manera malintencionada y perversa el término absentismo, porque cuestiona los derechos reconocidos en la ley y el convenio colectivo».

Fraile señaló que los trabajadores tienen «derechos reconocidos» por la ley y los convenios colectivos, como por ejemplo la incapacidad temporal, enfermedad grave de un familiar o los permisos retribuidos como los de maternidad, paternidad, cuidado de hijos, de padres, acudir a un funeral, etcétera. «La OIT deja muy claro el concepto absentismo laboral: es cuando una persona no acude de manera voluntaria a trabajar, cuando se le espera y no lo justifica. El resto son derechos reconocidos», manifestó.

Según Fraile, el verdadero problema en Castilla y León son las «horas extras no pagadas». «En nuestra comunidad se realizan 400.000 horas extras a la semana y el 50% no se pagan. Lo que se está haciendo es sisar a los trabajadores», sostuvo.

En este sentido, el secretario de acción sindical de UGT FICA Castilla y León, Gorka López, asegura que «todas aquellas empresas tan preocupadas por el absentismo mienten y lo que deberían hacer es preocuparse por la siniestralidad laboral y el cumplimiento de la legislación en los entornos laborales» de los que son responsables. En la comunidad, recordó, el pasado año se registraron 64.879 accidentes de trabajo, de los cuales 30.083 fueron con baja. Hubo 177 accidentes de trabajo cada día y, además, fallecieron 49 personas durante el desempeño de su trabajo.

El informe que maneja la patronal

Los datos que maneja la CEOE proceden de un informe de Randstad Research del primer trimestre de 2025, que «refleja un importante incremento en la tasa de absentismo (en España), tanto en términos generales como en el causado por incapacidad temporal».

En este contexto, Castilla y León se sitúa como la séptima comunidad con menor tasa de este 'absentismo laboral' del país, con un 7%, que es exactamente la media nacional. En particular, la tasa en la comunidad descendió tres décimas interanuales en el primer trimestre de 2025. En el caso del absentismo debido a una incapacidad temporal, la bajada fue de una décima respecto al mismo periodo del año pasado, hasta una tasa del 5,4%, algo inferior a la media nacional (5,5%).

De los datos se deduce que si la tasa total es del 7% y la justificada por enfermedad común es del 5,4%, las ausencias sin explicación supondrían el 1,6%. Ya no serían 70.000 las personas que faltan al trabajo, sino 16.000 (la comunidad tiene un millón de afiliados a la Seguridad Social).

Encabezan la tabla autonómica Canarias (la comunidad más turística) y el País Vasco (la más industrial), con el 9,1%. Cierran la lista Madrid (6,2%) y la también turística Baleares (5,4%).

Castila y León registró en el primer trimestre una media de 19,16 horas no trabajadas por empleado, de las cuales 8,12 horas fueron por incapacidad temporal (el informe utiliza datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del INE). Estas cifras equivalen a algo más de tres jornadas laborales ausentes en todo el trimestre. En comparación, la media nacional fue de 19,34 horas no trabajadas, de las cuales 8,33 horas fueron por IT.

La tasa mensual de ausencias en el trabajo es del 7%, de las cuales el 5,4%están justificadas por una incapacidad temporal

La industria (con datos nacionales) concentra el mayor absentismo, con el 7,3% del total de las horas pactadas, seguida de los servicios, con el 7,1% y en tercer lugar la construcción, con un 5,7%. En el caso del absentismo por IT, es del 5,7% en la industria, del 5,5% en los servicios y del 4,9% en la construcción.

Las actividades que presentan un mayor absentismo según Randstad son las postales y de correos (12,5%), servicios a edificios y jardinería (11,5%), servicios sociales sin alojamiento (11,1%) y recogida, tratamiento y eliminación de residuos (11,1%). Por el contrario, las actividades con menor absentismo son las relacionadas con el empleo (2,8%), las jurídicas y de contabilidad (3,2%), programación, consultoría y las actividades relacionadas con la informática (3,5%) y edición (3,6%).

Una ausencia laboral sin justificar puede conllevar la pérdida del salario de ese día, la aplicación de sanciones y también puede ser causa de despido disciplinario, en el caso de ser reiterada. Tres ausencias injustificadas en un mes suelen ser suficientes para un despido de este tipo.

No existen estadísticas ni por comunidades ni, menos, por provincias, de la evolución de los despidos disciplinarios. De hecho, las que existen no están muy actualizadas. Las últimas que aporta e Ministerio de Trabajo son de 2023. En ese año hubo 167.488 despidos disciplinarios individuales, el 28% más que en 2015. Pero en ese lapso de tiempo los afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena crecieron el 24,5%.