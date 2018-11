Los grabados de Picasso Actividades que no te puedes perder en Castilla y León ALFREDO GÓMEZ Jueves, 15 noviembre 2018, 12:50

Valladolid

El Museo Patio Herreriano de Valladolid acoge en las salas 3, 4 y 5, la más importante serie de grabados de Picasso, la SUITE 347. La exposición puede contemplarse hasta el 3 de febrero de 2019, y se muestra por primera vez completa en España esta histórica serie. La 'Serie 347', o 'Suite 347' como es normalmente conocida en ámbitos especializados, es una serie de 347 grabados realizadas por el genial artista malacitano entre el 16 de marzo y el 8 de octubre de 1968, ya en su vejez. Cuantitativamente, constituye el mayor conjunto de grabados individuales en las series realizadas a lo largo de su vida y representa su penúltima gran serie, anterior a la 'Serie 156' de 1969-1972.

Els Joglars

Tras décadas recibiendo los sucesivos estrenos de Els Joglars el Teatro Calderón de Valladolid acogerá este viernes, 16 de noviembre, el estreno mundial de 'Señor Ruiseñor', el nuevo montaje de la compañía catalana. El espectáculo, que rinde tributo al pintor, escritor y dramaturgo Santiago Rusiñol, que «reivindicó el arte como patria universal», intenta abordar a través del humor un momento en el que «la sinrazón lo ha cegado todo», en palabras del director de la compañía, Ramón Fontserè. El montaje se representará los días 16, 17 y 18 con entradas entre 10 y 30 euros.

Valladolid-Salamanca. Hispacon

El Hispacon, el congreso de literatura de fantasía, ciencia ficción y terror, se celebra este fin de semana 17 y 18 de noviembre, en Salamanca. Hay muchas charlas sobre el género, como la de Jorge David Alonso Curiel, que participa en dos: Retrospectiva sobre 'La Torre de los siete jorobados', de Edgar Neville, la primera película de género fantástico del cine español, el sábado a las 18 horas; y también el domingo a las 12,30 en una mesa sobre literatura y libertad de expresión. Habrá un montón de escritores y especialistas. Estarán también los vallisoletanos Dioni Arroyo, Juan Martín Salamanca y David Acebes. También la prestigiosa escritora cubana Daína Chaviano.

Luis Díaz Viana

La Editorial Difácil anuncia que el viernes, «presentaremos la novela 'Todas nuestras víctimas', de Luis Díaz Viana: una novela sobre las cuentas pendientes con la memoria que aun tiene este pais, pero tambien acerca de la necesidad de reconstruir para el una casa o patria comun en que puedan obtener el digno lugar y reconocimiento que les corresponde todas nuestras victimas. Este libro es una co-edición de dos editoriales amigas, las vallisoletanas Páramo y Difácil; y estamos muy contentos tanto de la elección del texto como del resultado, y también del mensaje de unidad que pretendemos enviar en estos tiempos en los que no sólo asistimos a la destrucción y la manipulación de la memoria sino también a la de sus instrumentos fundamentales y los de la libertad: el libro y la prensa». El acto tendrá lugar en la Casa Revilla a las 19:30. Lo iniciará Pedro Ojeda en nombre de LetraHeridos y lo presentará Enrique Berzal.

Fundación S. Montes

La Fundación Segundo y Santiago Montes (calle Núñez de Arce, 9) acoge la exposición del dibujo original del incendio de Valladolid, que se presenta el viernes día 16 y que puede visitarse hasta el 16 de diciembre en la sede de la Fundación (calle Núñez de Arce, 9).

Xiqui Rodríguez

El nuevo espectáculo de Xiqui Rodríguez, llega a la Sala Concha Velasco de Valladolid el jueves 15 de Noviembre a las 20:30. 'Cartas al Emperador' enfrenta a Carlos V, en su último hálito de vida, con cuatro mujeres influyentes en su vida personal y profesional. Su madre, su amante, su esposa y su abuela. La historia nos sirve para construir una ficción, imaginando los pensamientos a través de los hechos, y las emociones. Sala Concha Velasco. Jueves, a las 20:00 horas.

Nao d'amores

El teatro performance 'Comedia Aquilana', de la compañía Nao d'amores, llega este sábado, 17 de noviembre, a las 20:30 horas a la Sala Concha Velasco del Laboratorio de las Artes de Valladolid. Esta comedia renacentista, obra de Bartolomé Torres Naharro, narra la historia de amor del escudero Aquilano y la princesa Felicina, hija del Rey Bermudo, quienes durante un encuentro nocturno sufren un accidente y son descubiertos por los hortelanos Dandario y Galterio, que alertan al rey.

Arcón de Olid

La compañía vallisoletana Teatro Arcón de Olid presenta 'La Casa Encantada' dirigida por Juan Casado. La compañía Teatro Arcón de Olid nace en Valladolid en la primavera del año 1996 y está formada por 18 personas, entre actores y técnicos que proceden en la mayoría de los casos de diferentes agrupaciones teatrales o de ambientes relacionados con el teatro. Teatro Zorrilla. Domingo 18 de noviembre.

Ópera. La Traviata

LA TRAVIATA y que llegará al Teatro Zorrilla el próximo jueves 15 de noviembre, de la mano de Concerlírica Internacional, prestigiosa empresa dedicada al mundo operístico desde hace años. Es una ópera en 3 actos. Libreto de: Francesco Maria Piave, basado en el drama 'La dama de las camelias' de Alejandro Dumas (hijo).

Conferencias. Ignacio Guerra

La Fundación Segundo y Santiago Montes (calle Núñez de Arce, 9) acoge la conferencia de Ignacio Guerra, en torno a la autoría artística y material del zócalo de azulejos del Palacio de Pimentel de Valladolid. Viernes día 16, a las 20:00 horas.

Cine. Mujeres directoras

El salón de actos del MUSEO PATIO HERRERIANO DE VALLADOLID, acoge los días 13, 14, 15, y 16 de noviembre, a las 19:00, un ciclo dedicado a cuatro MUJERES DIRECTORAS EUROPEAS, de una importante influencia en el cine actual. Las directoras son la alemana Maren Ade, la francesa Claire Denis, la escandinava Susanne Bier, y la austriaca Monja Art. Las proyecciones se realizaran en versión original con subtítulos en castellano, siendo la entrada gratuita.

Libros. Anna Casanovas

La ediorial Urano recomienda la lectura del libro de la escritora Anna Casanovas 'Buenas intencione's (Umbriel), una novela actual que rinde homenaje a Jane Austen y a su obra póstuma Persuasión.

Casa de la India. Amrita Pritam

La Casa de la India (calle Puente Colgante, 13) acoge la presentación del libro 'Pinjar: El esqueleto y otras historias', de Amrita Pritam, que presentará Beatriz Rubio (Distinta Tinta Ediciones), quien estará acompañada por la cantaora Laura Enríquez. Jueves, 20:00 horas.

Feminismo ilustrado. Feminismo actual

Feminismo Ilustrado. Feminismo actual analizará los avances logrados desde el feminismo ilustrado hasta el momento actual. «Debatiremos con las distintas posiciones existentes en el feminismo. ¿Cúales son los retos del feminismo después del 8 M? Las estrategias del feminismo frente el patriarcado en el Siglo XXI.Custodia compartida impuesta y sus consecuencias. La normalización del machismo. ¿Feminismo para cuñados?. Estrategias cotidianas», indica la organización. Viernes y sábado. Facultad de Filosofía y Letras (Paseo de la Magdalena). Aula 2.

Valladolid Piensa

Valladolid piensa. Filosofía y Literatura. Coordinador: Fernando Longás (Profesor de Filosofía Moral y Política, UVA) Participantes: David Sánchez Usanos (Profesor de Filosofía de la UAM), Fernando Bárcena (Catedrático de Filosofía de la Educación, UCM), Begoña Pessis (Doctora en Filosofía de la Universidad de Chile). En las palabras pensamos, argumentamos y buscamos fundamentos; en las palabras imaginamos, nos emocionamos y construimos relatos. Filosofía y literatura ¿dónde se encuentran? ¿Cuándo se distancian? ¿Podemos describir una frontera que las separa, o están ambas condenadas a confundirse con la otra?». Café del Teatro Zorrilla. Viernes, 21:30. Entrada gratuita. Aforo limitado.

La Fontanería Crea

El viernes, a las 19:00 en la Fontanería Crea (Calle Silio, n6. Local 14) habrá una sesión abierta de improvisación creativa 'Slam creativo' con motivo de la clausura de la exposición actual que gira entorno a la música y la ilustración, cuando una inspira la otra y viceversa. Con motivo de la clausura de la exposición invitamos al público a participar en una sesión de improvisación creativa para la cual se pide que traigan los materiales que necesiten, ya sea para escribir, dibujar, bailar…

'Cantautorxs'

El próximo sábado 17 de noviembre, la Sala Fernando Urdiales del Teatro Zorrilla acoge el concierto acústico 'Cantautorxs', con cuatro jóvenes promesas de la música nacional: Erre Violet, Curro Mena, Pilu Velver y la vallisoletana Andrea Garcy. 'Cantautorxs' es un certamen de música organizado por diversas concejalías de Juventud por toda la geografía española, con el objetivo de impulsar y promocionar a jóvenes cantautores.

Castilla y León Música

Antonio Valseca indica que no hay mejor manera de combatir el frío que con conciertos tan calientes como los de Despistaos y Sons Of Aguirre (Valladolid) o S.A. (Burgos).

JUEVES

LEÓN - CLUB DEL RÍO (El Gran Café, 21:00h, 7-10€)

PALENCIA - GUAD ESEMBLE (Universonoro, 21:30h, 8€)

VALLADOLID - ARNAU GRISO (Porta Caeli, 21:30h, 15-18€)

ZAMORA - FERNANDO BARROSO + MARGARIDA MARIÑO (La Cueva del Jazz, 21:30h)

VIERNES

BEJAR (SALAMANCA) - RAINBREAKERS (Alquitara, 22:30h)

BURGOS - TRIBUTO MECANO (Hangar, 21:30h, 18€)

LEÓN - THE SKALZOS (Espacio Vías, 20:30h, 5-7€)

PALENCIA - JOHNNY CASINO (Universonoro, 22:00h, 8€)

SALAMANCA - MARTITA DE GRANÁ (Music Factory, 22:30h, 10-12€)

VALLADOLID - SONS OF AGUIRRE & SCILA + XPRESIDENTX (Porta Caeli, 21:30h, 10-12€)

VALLADOLID - JOSEMI CARMONA + JAVIER MOLINA (Teatro Carrión, 20:30h, 23-25€)

ZAMORA - GIGATRON (La Cueva del Jazz, 22:30h, 15-18€)

SÁBADO

BENAVENTE (ZAMORA) - ANAUT (Buda, 23:00h)

BURGOS - MARÍA DÍAZ (La Rua, 21:30h)

BURGOS - SOZIEDAD ALKOHÓLIKA (Hangar, 21:30h, 16-19€)

LEÓN - NADIA ÁLVAREZ (El Gran Café, 22:00h)

LEÓN - THE CORAL(Espacio Vías, 22:00h, 22€)

PONFERRADA (LEÓN) - TRIBUTO JIMI HENDRIX (Tararí, 23:30h)

PONFERRADA (LEÓN) - TRIBUTO MECANO (La Vaca, 22:00h)

SALAMANCA - MARIÁN CONDE (Music Factory, 22:30h, 7-10€)

SALAMANCA - LIMANDO + GAUTXORI + BICHO PAL MONTE (Potemkim, 22:30h)

VALLADOLID - DESPISTAOS (Porta Caeli, 20:30h, 16-20€)

VALLADOLID - STRAD EL VIOLINISTA REBELDE (Porta Caeli, 21:30h, 15-18€)

ZAMORA - RODRIGO CUEVAS (La Cueva del Jazz, 23:30h, 8-10€)

DOMINGO

PONFERRADA (LEÓN) - JODIE CASH (King Kong, 13:00h)

SALAMANCA - JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA CIUDAD DE SALAMANCA (Caem, 19:00h, 3€)

VALLADOLID - A QUIÉN LE IMPORTA (Sala de Cámara CCMD, 19:00h, 10€)

Segovia

Miguel Ángel López destaca que la Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia (Muces), Eliseo de Pablos, rendirá homenaje este viernes, en la gala del cine, a la directora de cine y guionista polaca Agnieszka Holland, a la que entregarán el galardón 'As de Segovia' durante la fiesta en la que también habrá reconocimiento para el actor segoviano Luis Callejo, la actriz Lucía Jiménez y el director David Pinillos. Muces 2018 ofrece en esta décima tercera edición 113 películas de 37 países con un total de 182 proyecciones, entre el 14 y el 20 de noviembre, y con Rumanía como país invitado. Las entradas para las películas de la sección oficial están a la venta al precio de 2 euros. El resto de ciclos, talleres y actividades, son gratuitas. El directror de la Muestra, Eliseo de Pablos destacó que Agnieszka Holland es «la directora de cine más importante del mundo con diferencia», con títulos en su filmografía como 'Copying Beethoven', 'El jardín secreto', 'Europa, Europa' y, más recientemente, conocida como directora de uno de los grandes fenómenos televisivos de los últimos años, la serie 'House of Cards'.

El director de Muces recordó que el festival es muy participativo y abierto a muchos colectivos, con la puesta en marcha de numerosos ciclos temáticos, con una nueva edición de 'Cine y Arquitectura', que incluirá el documental 'Sin Manual', sobre cómo se gestó el proyecto del Museo del Barroco en Puebla (México); el ciclo 'Cine y Literatura', con películas históricas y actuales, y coloquios con personalidades del cine como Ángeles González Sinde y Belén Copegui; cine histórico, la sección 'Cine y Deporte', con el documental 'Perico 30 años de amarillo', gracias a TVE, sobre el 30 aniversario del triunfo del ciclista segoviano Pedro Delgado en el Tour de Francia; la película que narra el enfrentamiento entre los tenistas Borg y McEnroe, y un documental, producido por la Fundación del F.C. Barcelona sobre su labor en el Tercer Mundo. El cine documental regresa un año más a Muces con 'Los Paniora', sobre la tribu maorí que tiene raíces segovianas en el pueblo de Valverde del Majano, y la proyección del documental sobre la figura del líder sindical Marcelino Camacho, en La Cárcel-Centro de Creación, prisión en la que estuvo encarcelado el propio Camacho, su mujer y una hermana.

Nuevo Mester

Este viernes, 16 de noviembre, y el sábado 17 (en función doble para que el público pueda tener acogida en el reducido aforo del teatro) Nuevo Mester de Juglaría inicia la celebración de su 50 aniversario con un concierto, a las 20:30, en el teatro Juan Bravo de Segovia. El grupo segoviano, que hace unos meses recogió en el mismo escenario la Medalla de Oro de la Provincia, que entregó a sus componentes el presidente de la Corporación, Francisco Vázquez. El emblemático grupo segoviano -Llanos Monreal, Fernando Ortíz, Rafael San Frutos, Luis Martín y Francisco García- estarán acompañados por muchos músicos segovianos que les han acompañado a lo largo de su carrera y que han colaborado con ellos para interpretar las canciones esenciales de su amplio repertorio, la esencia también del folclore de Castilla y León, y de Segovia en particular, en este concierto especial de cincuenta cumpleaños. Las entradas tienen un precio único de 10 euros.

Teatro

El teatro Juan Bravo presenta este domingo, a las 20:30 horas, una nueva cita con el ciclo de la Muestra Provincial de Teatro. Con entradas al precio único de 4 euros, la compañía La Alborada de Hontoria pondrá en escena 'Este domingo no hay cine'.

Festival Winter Indie City

El festival Winter Indie City de Segovia mantiene su lema este fin de semana, 'Somos asquerosamente independientes'. El ciclo de rock llega a al Centro de Creatividad de IE University, en la Real Casa de Moneda de Segovia, este viernes, 16 de noviembre, con entradas al precio de 8 euros para la actuación del grupo TUYA. David T. Ginzo ya estuvo en el WIC en formato banda, y ahora, en la Casa de la Moneda, un lugar ideal para disfrutar de su nueva etapa y sus nuevas y antiguas canciones, estará en un formato ideal para este WIC errante, señalan los responsables del festival. Tras haber participado en una innumerable cantidad de proyectos junto a los nombres más reconocidos, el proyecto del productor y multiinstrumentista David T. Ginzo se encuentra en la fase más electrónica de su carrera. Después de haber recorrido la mayoría de salas y festivales del país, así como parte de Europa, tiene entre manos nuevo material para 2019. Tras 'Own' (Subterfuge, 2011), 'Waterspot' (Subterfuge, 2012), el proyecto fue dejando atrás las guitarras con 'Mountains moving' (ERV, 2014) hasta enterrarlas con 'A war is coming' (ERV, 2017).

Muestra de Duzaina

La sala principal de La Alhóndiga acoge este domingo, 18 de noviembre, la tercera edición de la Muestra de Dulzaina de Segovia, que organiza el Grupo de Danzas de La esteva con el patrocinio del Ayuntamiento de Segovia. A las seis y media de la tarde, con entrada libre mediante las invitaciones que s epueden recoger en el Centro de Recepción de Visitantes, actuarán en este espacio municipal tres grupos: los Hermanos Barreno, de Zarzuela del Monte; el Aula de Dulzaina de la Escuela de Folklore de la Diputación de Guadalajar, y el Grupo Zambarauja, de Valladolid.

Zamora

Alicia Pérez indica que Zamora acoge el fin de semana la recreación histórica de uno de los episodios decisivos de la Batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial, la toma del puente de Kalach sobre el río Don. Alrededor de 200 personas procedentes de toda España y de otros países europeos participarán el fin de semana en la recreación histórica, que se desarrollará el sábado y el domingo en los alrededores del Puente de Piedra como principales escenarios. También se podrán ver los campamentos, que estarán ubicados en las proximidades del río.

La exposición 'Miguel Delibes ilustrador. Los dibujos de El Camino' puede verse en la Biblioteca Pública Municipal Centro Cultural Soledad González de Benavente. Producida por la Fundación Miguel Delibes, de los veintiún dibujos que pueden verse en esta exposición, veinte fueron realizados por Miguel Delibes para una edición norteamericana de 'El Camino' que se publicó en 1960. Poco tiempo después, añadiría una nueva ilustración para la edición de la novela publicada en Londres en 1963. La muestra puede visitarse en Benavente hasta el 30 de noviembre.

Ávila

Paula Velasco informa de que la Diputación de Ávila reúne todo el mes de noviembre a varios artistas abulenses en el Torreón de los Guzmanes, su sede, en una muestra donde se recoge una selección de obras realizadas por Jacinto García Martín (pintura), Blanca Martín Jiménez (fotografía), Manuel García Abad (relieves), José Luis Rodríguez Díez (pintura y dibujo), Alfonso de Blas Pérez (pirograbado) y Diego del Pozo (pintura).

Romancero Gitano

Junto a los autores que exponen sus obras en el patio del Torreón de los Guzmanes, la Diputación de Ávila también se puede observar una exposición de grabados y libro de autor de Jorge Perellón, dedicada al Romancero gitano, de Federico García Lorca, hasta el 2 de diciembre. Primer premio del Ministerio de Cultura de España al libro mejor editado en 2017 en la categoría de Bibliofilia, este libro de autor aparece ilustrado con grabados calcográficos a color y dibujos de Jorge Perellón, quien realiza una interpretación de una obra «rica en matices», tal como ha explicado el autor. Así, los más importantes romances de Lorca se complementan con una docena de grabados calcográficos realizados a doble plancha con las técnicas del aguafuerte y aguatinta, estampados a color.

Merche

La cantautora Merche presenta en Ávila su octavo disco, titulado 'De otra manera'. La cita será este viernes 16 de noviembre a partir de las 20.30 horas en el Teatro Fundación Ávila, que ofrecerá la oportunidad de disfrutar de un concierto enmarcado en la gira que lleva el mismo nombre. Merche cuenta en su carrera con discos de Oro y Platino y una nominación al Grammy Latino, los cuales acreditan el reconocimiento público a una de esas figuras que crecen disco a disco, canción a canción, para completar el retrato de una artista llena de personalidad y de naturalidad rebosante.

Estampas de Santa Teresa

El Auditorio Municipal de San Francisco acoge una deliciosa muestra que nos acerca la figura de la Santa desde otra perspectiva una óptica muy apropiada para los más pequeños y aficionados a Playmobil. 'Estampas de Santa Teresa' en Playmobil, realizada por la prestigiosa artista hispano-colombiana, Mónica Martínez Millán, es un recorrido por la vida y obra de Santa Teresa. La muestra puede visitarse, en horario habitual del centro, hasta el próximo domingo 2 de diciembre. El jueves día 15 de noviembre a las 18:00 se realizará una visita guidada de la exposición para todos los interesados.

Palencia

Viernes, 16 de noviembre

Palencia. Congreso Internacional de Villas Romanas

Con motivo de la celebración del 50 aniversario del descubrimiento de la Villa Romana La Olmeda, la Diputación Provincial organiza un Congreso Internacional sobre las villas romanas Bajoimperiales de Hispania, que se celebra del 15 al 17 de noviembre.

Palencia. Concierto de jazz

Sarah McKenzie se sube al escenario del Teatro Ortega desde las 21:00 horas para ofrecer un concierto en el que presentará su nuevo disco 'París in the Rain'. El disco está inspirado en los viajes de Mckenzie a través de Europa y muchas de las canciones elegidas para el disco tienen que ver ese ánimo viajero como 'When in Rome' o el tema que da título al disco, una creación de la cantante que se atreve con algunas frases en francés.

Palencia. Concierto de Johnny Casino

El Universonoro ofrece una auténtica noche de rock con la actuación de Johnny Casino. A partir de las 22:00 horas, el músico australiano estará presentará su nuevo trabajo 'Trade Winds' en un concierto que tendrá un coste de 8 euros y que acabará con la sesión en vinilo de DJ Ramone.

Palencia. Clase de batería

La Escuela de Música Europea acogerá de de 17:00 a 19:00 horas una clase magistral y presentación del libro 'La batería: ejercicios, ideas y aplicaciones', a cargo de Luis Miguel Quintero.

Palencia. Jornadas Cultura y Memoria

La Asociación de la Memoria Histórica despide las 'Jornadas Cultura y Memoria' con la conferencia 'Deber de memoria o memoria histórica', que impartirá el filósofo Reyes Mate desde las 20:00 horas en el Centro Cultural Lecràc.

Sábado, 17 de noviembre

Ampudia. Jornada de reciclaje

Las jornadas de emprendimiento en el medio rural Ampudia, tierra de saber organizan una conferencia sobre reciclaje y economía circular destinadas a compartir experiencias y aprender de los mejores profesionales del medio rural.

Palencia. Jazz en la calle

La Pixie & Dixie Band regresa a las calles de Palencia para ofrecer a los espectadores su música propia del primitivo jazz de Nueva Orleans con toques ribereños llegados de Peñafiel y un retrogusto muy palentino. La banda ofrecerá desde las 13:00 horas su música de carácter desenfadado en un itinerario que arrancará en el parque del Salón y acabará en la Plaza Mayor.

Palencia. Actividades para niños del mes de la infancia

De 18 a 20 horas. Festival de Danzas Infantiles a cargo de la Asociación Juvenil Alto Voltaje en el Centro Cultural Provincial.

De 17 a 19 horas. Rastreo dirigido a niños de 7 a 18 años a cargo del Grupo Scout Tres Mares en el Parque del Salón

Palencia. Concierto de jazz

El Teatro Ortega acoge desde las 20:30 horas la actuación de Soul Bop XL, Bill Evans & Randy Brecker, un concierto enmarcado dentro del Jazz Palencia Festival.

Paredes de Nava. Muestra Nacional de Teatro Aficionado

La Muestra Nacional de Teatro lleva desde las 20:30 horas la obra 'El Inspector' a Paredes de Nava. La compañía Teatro Estable de Leganés lleva a las tablas esta representación que habla de un funcionario que abandona su trabajo para trabajar en un circo.

Domingo, 18 de noviembre

Palencia. Concierto de Jazz

El Trío Negro Jazz In 50´s & 60´s ofrece desde las 13:15 horas un concierto en La Galería Café Bar (Don Sancho, 11) dentro de las actividades programadas con motivo del V Jazz Palencia Festival

Baltanás. Concetración de Vehículos Clásicos

La capital del Cerrato celebra el domingo desde las 10:15 una jornada a la que están citados todos los conductores de coches clásicos que decidan disfrutar de una jornada festiva en la que no faltarán, las rutas, las visitas y una comida de hermanamiento que permitirán a vecinos y visitantes disfrutar de un sinfín de joyas sobre ruedas.

Palencia. Concierto de la Banda Municipal de Música

El Teatro Principal de la capital palentina acoge desde las 12.30 horas una actuación de la Banda Municipal de Música de Palencia bajo el título 'Las mil y notas'.

Villamuriel. Teatro

El Teatro Jesús Meneses de Villamuriel de Cerrato acoge desde las 19:30 horas la representación de la obra 'Monstruos de papel mojado' a cargo de la compañía La Otra Parte Teatro. Esta actuación forma parte de la trigésima primera edición del Certamen Nacional de Teatro Aficionado de Villamuriel.