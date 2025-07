La gota charra de Mañueco contra Vox: la machacona frase de que «sus jefes están en Madrid»

Juan García-Gallardo no aguantó más. Llevaba unos plenos como portavoz de Vox, después de haber sido compañero de bancada de Gobierno de Alfonso Fernández ... Mañueco, y ante la enésima respuesta-argumentario del presidente de la Junta, exclamó: «¡Qué pereza, señor Mañueco, se repite usted más que un disco rayado!». A Gallardo le relevó después David Hierro. Pero la táctica de Mañueco continuó inalterada. Es la gota charra. Como aquella implacable y cruel forma de tortura, una gota que cae continuamente sobre las cabezas de sus rivales para machacar la idea fuerza con la que el PP acudirá a las urnas en marzo en pos de un Gobierno sin socios: Vox se fue de la Junta por orden de Madir dejó tirado sa los ciudadanos de Castilla y León.

Ni un pleno ordinario de las Cortes se ha librado Vox de esta maniobra dialéctica de Mañueco. Bajo estas líneas, la demostración:

10 de septiembre (respuesta a Juan García-Gallardo): «Lo que ha quedado meridianamente claro este verano es que quien manda en su formación política aquí en Castilla y León no está en Castilla y León, están en Madrid».

24 de septiembre (respuesta a Juan García-Gallardo): «Usted puede repetir aquí todos los argumentarios que quiera, si todos tenemos claro que viene aquí a decir lo que le mandan, porque son sus jefes de Madrid los que han dicho ya que no se van a pactar los Presupuestos. […] Le recuerdo que fueron ustedes los que rompieron el pacto de gobierno por imposición desde los despachos de Madrid de su formación política».

29 de octubre (respuesta a Juan García-Gallardo): «Señoría, el aplauso más fuerte que ha dado el Grupo Socialista es cuando ustedes se han ido del Gobierno del Castilla y León. Esa es la realidad. Ustedes se fueron del Gobierno de Castilla y León y ellos aplaudieron. […] Fueron ustedes los que renunciaron a trabajar por la gente de Castilla y León y se fueron libremente del Gobierno, nadie les obligó. Es más, les voy a decir: nadie les obligó desde Castilla y León, porque ustedes se fueron de este Gobierno porque se lo ordenaron desde la sede nacional de su partido en Madrid».

5 noviembre (respuesta a Juan García-Gallardo): «Señoría, mi postura es la misma que la de hace tres meses, que la de hace un año, que la de hace dos años cuando, por cierto, usted se sentaba a mi derecha en el Gobierno de Castilla y León».

19 noviembre (respuesta a Juan García-Gallardo): «Señoría, llevamos a cabo las mismas acciones, las mismas, que cuando usted estaba sentado en este sillón donde está ahora la vicepresidenta. Las mismas. Nuestra política es la misma. Nosotros no hemos cambiado de principios en esta materia ni en ninguna otra; los que han cambiado son ustedes, porque cuando estaban en el Gobierno, ustedes actuaban de una manera y ahora dicen otras cosas muy distintas».

3 diciembre (respuesta a Juan García-Gallardo): «Señoría, yo pretendo construir lo mismo que cuando usted estaba sentado aquí a mi derecha en el Gobierno de Castilla y León, porque yo estoy aquí para trabajar por las personas de esta tierra. […] Vamos a dejar claro esto de una vez por todas: usted, cuando abandonó el Gobierno de Castilla y León, no fue por sus principios ni fue por ética, fue porque le obligaron. Le llamó su jefe a una oficina a Madrid, le dijo que tenía que abandonar el Gobierno de Castilla y León; usted no quería y tragó. Eso es lo que ocurrió, señoría».

17 diciembre (respuesta a Juan García-Gallardo): «¿Pero de verdad usted nos quiere hacer creer a todos los que estamos aquí y a todos los que viven en Castilla y León y a todos los españoles que usted se ha ido porque le ha parecido conveniente y oportuno, que ha sido una cuestión de principios y de ética? ¿Por qué se fueron todos a la vez en Murcia, en Aragón, en Extremadura, en Valencia y en Castilla y León? Porque le dieron instrucciones en Madrid».

Ampliar Mañueco le muestra a David Hierro el documento del pacto de gobierno y el portavoz de Vox le replica con el papel que arrugó el presidente de la Junta. Miriam Chacón-Ical

11 febrero (respuesta a David Hierro): «¿Con quién tenemos que hablar de ustedes, de su formación? ¿Con ustedes? ¿Con sus jefes de Madrid? ¿Con esa oligarquía que domina su formación política, según las palabras del señor García-Gallardo Frings? Parece que ustedes están más preocupados en defender los intereses de Gobiernos extranjeros que de servir las personas de Castilla y León».

25 febrero (respuesta a David Hierro): «Tenemos un claro proyecto de futuro para nuestra tierra, para Castilla y León, y damos estabilidad a nuestra sociedad, con ustedes y también sin ustedes. […] Recuerde sus palabras hace un año, señoría, cuando aplaudían ustedes a este Gobierno que trabajaba bien y sigue trabajando bien y mejor por Castilla y León. Antes de que sus jefes de Madrid les obligaran a irse y dejaran tirados a los votantes de Vox».

11 marzo (respuesta a David Hierro): «En Castilla y León todos seguimos avanzando; son ustedes los que se han quedado atrás. En Castilla y León todos seguimos trabajando por las personas de esta tierra; son ustedes los que dejaron tirados a sus votantes. Mire, yo defiendo lo mismo que defendí en el debate de investidura y en los debates de política general que, por cierto, usted, todos ustedes, aplaudían con profusión en aquel momento. Son ustedes los que hacían y decían una cosa; y ahora hacen y dicen lo contrario. Y le voy a decir más: defiendo, defendemos, las mismas ideas, las mismas políticas, con los mismos principios y con los mismos valores que siempre; son ustedes los que dan bandazos, los que han cambiado la bandera de España por otras banderas».

8 abril (respuesta a David Hierro): «Olvide lo del papel del debate y preocúpese del papelón que está haciendo, porque está haciendo un papelón intentando justificar por qué se fueron del Gobierno cuando lo sabemos todos: lo dijeron sus jefes. Porque ustedes querían quedarse aquí, y se fueron ustedes porque se lo dijeron sus jefes».

29 abril (respuesta a David Hierro): «Nosotros somos una piña con los sectores más afectados por los aranceles de Trump y que afectan a nuestra tierra, a Castilla y León, y esos sectores a los que usted ha abandonado; usted y su formación política. […] ¿Nos viene a dar lecciones de cómo se debe gestionar, ustedes que salieron corriendo de un Gobierno que estaba funcionando correctamente?»

27 mayo (respuesta a David Hierro): «Señoría, su preocupación, la de Vox, por los agricultores y ganaderos es puro postureo, porque ustedes se largaron del Gobierno, dejaron el trabajo a medias».

10 junio (respuesta a David Hierro): «Ustedes tuvieron la oportunidad de trabajar desde dentro en el Gobierno por la elaboración del presupuesto, pero prefirieron darse el piro. Ustedes pudieron trabajar por los agricultores y ganaderos de Castilla y León, pero prefirieron darse a la fuga. Esa es la verdad, señoría. Después le ofrecimos sentarse en las mesas a dialogar, a trabajar, a sentarse al menos, y ustedes decidieron no sentarse, no dialogar, no trabajar. Es lamentable lo suyo, qué tristeza, señoría. Ya sabemos todos en esta tierra que ustedes no tienen criterio, que son como esos fieles soldados que van a cumplir las órdenes de sus capitanes en los despachos de Madrid».