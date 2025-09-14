El Gobierno ordena a las plataformas digitales retirar 904 pisos turísticos ilegales

E. N. Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:08 Comenta Compartir

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana notificó 904 pisos turísticos ilegales en Castilla y León a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos. Se trata de pisos que solicitaron el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales.

En la provincia de Ávila se revocaron 300 solicitudes; en León, 135; en la de Salamanca, 114; Segovia, 83; Burgos, 79; Soria, 71; Valladolid, 55; Zamora, 50; y en Palencia, 17. Los municipios con mayor número de solicitudes rechazadas en Castilla y León fueron: Salamanca (72), Burgos (49), León (47), Candeleda, en Ávila (45) y El Barraco, también en Ávila (28).

Respecto a las revocadas en las capitales de provincia, Salamanca lidera el 'ranking' con 72 y le siguen: Burgos (49), León (47), Valladolid (28), Ávila (26), Zamora (23), Segovia (17), Soria (14) y Palencia (2).

Ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez. España, tras la actuación del Ministerio que dirige Isabel Rodríguez, es el primer país de Europa en implementar el Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, para acabar con el «fraude» en los alquileres turísticos.

Ventanilla Única Digital

A través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda, los datos del registro se cruzan con los de las plataformas digitales, que están colaborando para identificar los anuncios sin código. Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero, el registro recibió un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico.

De estas, 53.786 fueron revocadas (20,3%). La Comunidad de Madrid es la gran anomalía dentro de los registros porque el porcentaje se invierte: el 83% de los pisos que solicitaron registrarse lo han hecho como temporales, y solo el 17% como turísticos.

De las 3.513 solicitudes de registro como alquiler turístico, más de un tercio se revocaron por no cumplir la legalidad. Si un código es revocado significa que el Colegio de Registradores ha recibido la solicitud, que dicha solicitud contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno. Con el registro y la Ventanilla Única Digital, el Ministerio busca preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades.