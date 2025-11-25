Fijados los servicios mínimos para la huelga estatal de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería

E. N. Martes, 25 de noviembre 2025, 08:59 Comenta Compartir

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de este martes publica la orden de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León por la que se garantiza la prestación de servicios esenciales en el ámbito del Servicio de Salud autonómico durante la jornada de huelga de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) convocada por la Unión Sindical Obrera (USO) para el próximo viernes, 28 de noviembre.

El texto de la orden, consultado por Ical, recuerda que el ámbito de aplicación de la huelga, en los términos que se formulan en la convocatoria, afecta a «todo el territorio nacional, con excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla», para toda la jornada del viernes 28 de noviembre de 2025.

No obstante, ante la convocatoria de huelga, se considera imprescindible adoptar las medidas necesarias para asegurar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, de manera que, sin perjuicio de observar la regulación del derecho de huelga contenida en el Ordenamiento Jurídico, se atienda al interés general.

En concreto, y ante la trascendencia de garantizar el derecho a la protección de la salud, regulado en el artículo 43 de la Constitución, deben establecerse en el seno de los centros sanitarios unos servicios mínimos que garanticen la continuidad asistencial para los usuarios del Servicio Público de Salud que así lo precisen.

De esta forma, se establecen los servicios mínimos, en Atención Hospitalaria, de 49 TCAE de mañana, 42 de tarde y 25 de noche en Ávila; 124 de mañana, 102 de tarde y 72 de noche en Burgos; 18 de mañana, 12 de tarde y ocho de noche en Aranda de Duero; 17 de mañana, 17 de tarde y ocho de noche en Miranda de Ebro; 174 de mañana, 130 de tarde y 84 de noche en León; 46 de mañana, 35 de tarde y 31 de noche en El Bierzo; 73 de mañana, 44 de tarde y 27 de noche en Palencia; 161 de mañana, 126 de tarde y 98 de noche en Salamanca; 46 de mañana, 33 de tarde y 19 de noche en Segovia; 49 de mañana, 36 de tarde y 24 de noche en Soria; 130 de mañana, 107 de tarde y 71 de noche en Valladolid oeste; 160 de mañana, 104 de tarde y 59 de noche en Valladolid este; 16 de mañana, 14 de tarde y 11 de noche en Medina del Campo; y 81 de mañana, 50 de tarde y 38 de noche en Zamora.

De igual forma, los servicios mínimos de TCAE en Atención Primaria para el viernes serán de 16 en León, 10 en El Bierzo, 21 en Salamanca, seis en Segovia, tres en Soria, 13 en Valladolid oeste, 14 en Valladolid este y dos de mañana y una de tarde en Zamora.