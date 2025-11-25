El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Laboratorio del Centro Nacional de Gripe en Valladolid. Alberto Mingueza

Valladolid

La gripe se adelanta y Europa advierte de una nueva variante que acelera su propagación

Los contagios se han duplicado en una semana en Castilla y León y la Junta habilita desde este viernes la vacunación sin cita previa en 24 puntos de atención en Valladolid

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:39

Comenta

La temporada de gripe se ha adelantado varias semanas en la región y este aumento -inusualmente temprano- de los contagios mantiene a los expertos sanitarios ... especialmente vigilantes ante la evolución de la enfermedad que llega este año acompañada de una nueva variante, el subclado K del gen A(H3N2). Ya está circulando por Reino Unido donde supone el 87% de la infecciones analizadas y podría llegar en las próximas semanas a España en forma de variante que se sumaría a los contagios de gripe estacional en ascenso.

