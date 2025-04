Hacen falta 243 puestos de personal no docente: «Los profesores hacen labores que no son suyas»

Personal no docente. Es decir, técnicos, especialistas administrativos y personal de servicios. Y, según cifra CSIF, en Castilla y León hay 240 puestos vacantes en ... los centros educativos de la comunidad. «Una situación que podría colapsar la planificación de la educación», ha advertido la presidenta del sector de Educación de CSIF, Isabel Madruga. «Se están poniendo en riesgo los resultados y la calidad de la educación de Castilla y León. La actividad docente no es posible sin el apoyo y el trabajo de estos profesionales. De ellos depende la gestión, el mantenimiento y la limpieza de los centros docentes, así como la atención específica al alumnado con necesidades educativas especiales».

En este sentido, desde la central sindical aseguran que la situación está afectando al funcionamiento diario de los centros. «Se está viendo resentido. Estamos con equipos directivos y un profesorado absolutamente sobrecargado de tareas burocráticas innecesarias. Están realizando funciones que no son propias de su labor, sino propias de ordenanzas y de personal de administración y servicios», ha destacado la presidente del sector. La denuncia de CSIF llega a las puertas del inicio del tercer trimestre escolar, con muchas fechas próximas en la mente del entorno educativo, como son la Prueba de Acceso a la Universidad o las oposiciones.

Las provincias más afectadas según el sindicato son Valladolid con 79 vacantes y León con 40

«Hay momentos cruciales donde se percibe más la carencia de estos profesionales. Hablamos de que en pocas semanas se va a realizar la selectividas y procesos de oposiciones. También acaba de finalizar el proceso de matriculación, por ello la cobertura de los puestos del personal de administración técnico y de servicios es esencial. Insistimos en que este trabajo no es uno propiamente docente y que todos los profesionales de educación hacen que tengamos los buenos resultados PISA que tenemos», apuntan desde el sindicato.

CSIF concreta que los centros educativos de la comunidad precisan más de 200 plazas para su funcionamiento. «Las contrataciones interinas no se cubren por la falta de personal administrativo en las direcciones provinciales de Educación, qe es de donde se hacen los llamamientos para trabajar, algo que también venimos denunciando desde el año pasado, porque es una falta no de ahora, si no de 2024, que se ha agravado», ha apuntado Agustín Argulo, presidente del sector de Administración General de la Junta de Csif de Castilla y León.

Según explica, la actualización de las plantillas debería haberse puesto en marcha «hace más de dos años». «La responsabilidad de esta situación entra en la Consejería de Educación y también en la Dirección General de la Función Pública», ha matizado. Desde el sindicato también explican que para atender a algunas contrataciones se está atendiendo a profesionales fuera de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), con, asegura, contrataciones en empresas privadas. «Todo esto habiento profesionales en las bolsas de empleo público. Preocupa enormemente y abre la posibilidad de una mayor precariedad en el empleo público».

Según los datos, la más afectada es Valladolid con 79 vacantes totales, a la que sigue León con 40, Burgos con 25, Salamanca con 24, Soria con 18, Zamora con 17, Ávila con 15, Palencia con 13 y Segovia con 12. En cuanto al tipo de vacantes, 29 son ayudantes técnicos educativos, 25 fisioterapeutas, 21 técnicos de educación infantil, 17 de enfermería, 16 auziliares técnicos educativoss, 7 intérpretes de lengua de signos y cuatro aducadores. Respecto a las vacantes de puestos de funcionarios, 118 son auciliares administrativos y tres de enfermería.

Además, CSIF ha exigido la inclusión de «criterios pedagógicos» en la elaboración del calendario escolar para lograr el «mayor equilibrio posible«. Sobre la negociación para la subida salarial en los complementos autonómicos, desde el sindicato han señalado que no han recibido respuesta alguna. «Seguimos esperando. Las cinco organizaciones sindicales estamos en permanente contacto para exigir de una manera o de otra, sin descartar ninguna medida de presión a nuestro alcance, que este tercer trimestre sí que se inicien estas negociaciones», han finalizado los representantes de CSIF.