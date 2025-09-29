La Escuela de Alcaldes tratará la lucha contra la despoblación en Piñel de Abajo El encuentro tiene lugar mañana en Piñel de Abajo, donde se presentarán los proyectos galardonados con el Premio Fuentes Claras

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio celebra mañana en Piñel de Abajo (Valladolid) la tercera y última jornada de la 'Escuela de Alcaldes' de 2025 que versará sobre la lucha contra la despoblación. El encuentro busca impulsar el emprendimiento, la innovación y la colaboración institucional.

La jornada reunirá a expertos y representantes locales para abordar la problemática de la despoblación rural, donde se presentarán líneas de financiación, casos de éxito y el papel clave de los municipios en la reactivación del territorio. Además, se destacarán modelos que combinan repoblación y desarrollo socioeconómico, cuyo objetivo es generar nuevas oportunidades que fijen población y dinamicen el medio rural.

Se contará con la participación de la jefa del Servicio de Reto Demográfico de la Junta, Cristina Gredilla Cardero; el alcalde de Paredes de Nava (Palencia) y diputado provincial, Luis Calderón Nájera; y el presidente de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur), alcalde de Sargentes de la Lora y diputado provincial, Carlos Gallo Sarabia.

La jornada se completa con la presentación de los proyectos galardonados con el Premio Fuentes Claras a la Sostenibilidad en Municipios Pequeños en la modalidad de 'Asociaciones y Entidades Sin Ánimo de Lucro'.

Los Premios Fuentes Claras son un referente en la Comunidad y reconocen el esfuerzo de los pequeños municipios, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el diseño y aplicación de modelos que promueven el desarrollo sostenible de los municipios en los que se aplican.

El primer premio recayó en la Asociación Cultural El Prao de Luyas de Piñel de Abajo (Valladolid), con el proyecto 'Campaña planta un árbol y pon una teja' que será presentado por su presidente, Eduardo Perote Arranz.

La asociación El Prao de Luyas ha sido reconocida por su labor dinamizadora de los recursos sociales y medioambientales de su localidad, implicando activamente a los vecinos en sus proyectos. En los últimos quince años, han plantado más de 51.000 árboles, restaurando zonas degradadas, recuperando manantiales y senderos, y fomentando la biodiversidad.

En 2021 la asociación lanzó la campaña 'Planta un árbol, pon una teja', que vincula la reforestación con la repoblación rural. Gracias a esta campaña, ya se ha rehabilitado una vivienda para una familia y se está trabajando en dos más con el apoyo de voluntarios. La asociación demuestra cómo la acción ambiental puede ir de la mano del desarrollo social y la revitalización del territorio.

Por su parte, el segundo premio fue otorgado a la Asociación Tierra ConSentida, de Villalán de Campos (Valladolid). Margarita y Yolanda Merino Vázquez realizarán la presentación de su proyecto 'Rosas en la era, un espacio para la restauración medioambiental en Tierra de Campos'.

Esta Asociación ha sido galardonada por generar una ilusión colectiva con un proyecto innovador que impulsa el desarrollo económico, social y ambiental en Tierra de Campos. Su iniciativa destaca por mejorar la calidad de vida local y tener un impacto que trasciende lo municipal.

En una antigua era agrícola, han plantado más de 550 rosales de rosa damascena, creando un jardín natural que favorece la biodiversidad y la polinización. A través de la hidrodestilación, obtienen productos para la industria cosmética y farmacéutica. Además, el espacio se convierte en un lugar de ocio y bienestar con talleres de meditación, aromaterapia y danza. La asociación apuesta por un paisaje bello, productivo y sostenible, libre de pesticidas y lleno de vida.