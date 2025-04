El escarmiento trumpista de Vox en la cabeza de Elon Musk

Antonio G. Encinas Valladolid Sábado, 19 de abril 2025, 20:04 Comenta Compartir

«No estamos a favor de los aranceles de Trump», tratan de reafirmar una y otra vez los procuradores de Vox en Castilla y León. ... El PP, su principal rival para captar votos en la derecha, ya les ha adjudicado el trumpismo como adjetivo. No ha sido difícil. Las fotos de Santiago Abascal en la toma de posesión de Donald Trump lo dicen todo. Al mismo tiempo defienden que es lógico que Trump cumpla con lo prometido, aquello de 'America first' (América primero), aunque eso perjudique a los intereses de España vía Unión Europea. Y luego tratan de revertir la carga de la prueba: los aranceles de Trump no son más dañinos que el Pacto Verde europeo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión