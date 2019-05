Las mejores frases de nuestros hijos: «¿Qué río pasa por Valladolid? El río Shopping»

«Ya solo nos quedan Gaspar y Baltasar»

Hugo no entendía la cara de disgusto que se le dibujó a su mejor amiga Marta al salir de clase, justo depués de mantener una breve conversación con su madre. La niña tenía más que motivos para ponerse triste: Melchor, su bisabuelo, acababa de fallecer a los 101 años.

Hugo apenas pudo esperar a que su padre abriera la puerta del coche para preguntar lo que ocurría. «Se ha muerto Melchor», le dijo al niño de 6 años sin rodeos su progenitor. El digusto el muchacho se tornó mayúsculo: «No me digas papá, eso no puede ser». «Era muy mayor Hugo, es ley de vida...», trató calmarle al ver la reacción del niño. «Papá, tú no lo entiendes, es una gran pu...., ahora ya solo nos quedan Gaspar y Baltasar».