Los embalses del Duero están al 54,1% de su capacidad, menos que hace un año

E. N. Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:44 Comenta Compartir

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan este lunes 1.545,4 hectómetros cúbicos (hm³), lo que supone el 54,1% de su capacidad, casi siete puntos por encima de la media de la última década y 5 puntos por debajo de los valores de hace un año.

La reserva por sistemas en León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño): Sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 45,4%. En Palencia (Camporredondo y Compuerto) del Sistema Carrión al 51% y el Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo del Sistema Pisuerga al 56,6%.

En Burgos (Arlanzón y Úzquiza), el Sistema Arlanza al 55%; en Soria (Cuerda del Pozo), el Sistema Alto Duero al 60,2%; en Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto), el Sistema Riaza-Duratón y CegaEresma-Adaja al 49,5% y en Ávila (Castro de las Cogotas), el Sistema Cega-Eresma-Adaja al 49,3%. En Salamanca (Santa Teresa), el Sistema Tormes al 72,6% y el Sistema Águeda al 60,5%.

Temas

Confederación Hidrográfica del Duero