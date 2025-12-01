Los dos pueblos de Castilla y León que se congelan a 5,8 grados bajo cero La Aemet prevé intervalos de nubes altas, tendiendo a nuboso o cubierto, con probabilidad de precipitaciones débiles en el noroeste montañoso al final del día

La localidad zamorana de Sanabria Robleda-Cervantes y la soriana de Ucero marcaron este lunes las temperaturas más bajas de la comunidad, con 5,8 grados bajo cero. Con este registro, se colaron entre los valores más fríos de España, al situarse en el octavo y el noveno puesto, respectivamente.

La estación situada en Cap de Vaquèira (Lleida) registro el valor más bajo de España, con -9,5 grados, seguida de Reinosa (Cantabria), con 7,7 negativos; Martinet y Vall de Boí, ambas en Lleida, con 7,4 y 7,3 negativos, respectivamente, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultados por la Agencia Ical.

Otros puntos de la comunidad que amanecieron bajo cero fueron Lagunas de Somoza (León), Aguilar de Campoo (Palencia) y Palacios de la Sierra (Burgos) alcanzaron los -5,4 grados, en cada caso.

La previsión de la Aemet para este lunes es intervalos de nubes altas, tendiendo a nuboso o cubierto, con probabilidad de precipitaciones débiles en el noroeste montañoso al final del día. Brumas y bancos de niebla matinales en áreas de meseta. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios o en descenso y máximas en ascenso en el tercio sur y zonas de montaña, y sin cambios o en descenso en la meseta. Además, las heladas serán generalizadas y el viento, flojo variable, tendiendo a moderado del suroeste.

En cuanto a las temperaturas máximas en las capitales de provincia, solo Salamanca y Zamora superarán los diez grados, con 12 y 11, respectivamente. Por el contrario, el termómetro se quedará en cinco grados en León, seguido de los seis de Burgos y los siete de Palencia y Valladolid. Entre medidas, estarán Segovia y Soria, con nueve grados de máximo, y Ávila, con diez.

