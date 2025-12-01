El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Imagen de archivo de una cencellada. C. E.

Los dos pueblos de Castilla y León que se congelan a 5,8 grados bajo cero

La Aemet prevé intervalos de nubes altas, tendiendo a nuboso o cubierto, con probabilidad de precipitaciones débiles en el noroeste montañoso al final del día

E. N.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:53

Comenta

La localidad zamorana de Sanabria Robleda-Cervantes y la soriana de Ucero marcaron este lunes las temperaturas más bajas de la comunidad, con 5,8 grados bajo cero. Con este registro, se colaron entre los valores más fríos de España, al situarse en el octavo y el noveno puesto, respectivamente.

La estación situada en Cap de Vaquèira (Lleida) registro el valor más bajo de España, con -9,5 grados, seguida de Reinosa (Cantabria), con 7,7 negativos; Martinet y Vall de Boí, ambas en Lleida, con 7,4 y 7,3 negativos, respectivamente, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultados por la Agencia Ical.

Otros puntos de la comunidad que amanecieron bajo cero fueron Lagunas de Somoza (León), Aguilar de Campoo (Palencia) y Palacios de la Sierra (Burgos) alcanzaron los -5,4 grados, en cada caso.

La previsión de la Aemet para este lunes es intervalos de nubes altas, tendiendo a nuboso o cubierto, con probabilidad de precipitaciones débiles en el noroeste montañoso al final del día. Brumas y bancos de niebla matinales en áreas de meseta. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios o en descenso y máximas en ascenso en el tercio sur y zonas de montaña, y sin cambios o en descenso en la meseta. Además, las heladas serán generalizadas y el viento, flojo variable, tendiendo a moderado del suroeste.

En cuanto a las temperaturas máximas en las capitales de provincia, solo Salamanca y Zamora superarán los diez grados, con 12 y 11, respectivamente. Por el contrario, el termómetro se quedará en cinco grados en León, seguido de los seis de Burgos y los siete de Palencia y Valladolid. Entre medidas, estarán Segovia y Soria, con nueve grados de máximo, y Ávila, con diez.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches
  2. 2

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  3. 3 Soterrarlo todo
  4. 4

    Esta semana comienzan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  5. 5

    El asesino de Eli, un año marcado por la delincuencia tras salir de prisión
  6. 6

    Condenada a devolver 23.000 euros de pensión por empadronarse su hijo en su casa
  7. 7

    Covaresa se despide de su único quiosco después de tres décadas
  8. 8

    El último trámite antes del juicio por la muerte de Esther López
  9. 9

    Adiós a Musicarium, el «hogar para músicos» de todas las edades y niveles
  10. 10

    La obra de la estación supondrá el paso de 34 a 38 camiones diarios durante 30 meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los dos pueblos de Castilla y León que se congelan a 5,8 grados bajo cero

Los dos pueblos de Castilla y León que se congelan a 5,8 grados bajo cero