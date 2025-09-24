El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de una luna de un coche helada. J. S.

Las dos zonas de Castilla y León que se congelan con temperaturas bajo cero

Tres puntos de la comunidad se han 'colado' en la madrugada de este miércoles entre los diez más fríos del país

E. N.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:48

El Puerto del Pico volvió a registrar en la madrugada de este miércoles la temperatura más baja de Castilla y León y una de las seis más frías del país del país al alcanzar los 3,5 grados bajo cero a las 6.40 horas, con datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 7:00 horas de este día 24.

Además de este punto abulense, otros dos de la comunidad entraron dentro de los diez más fríos de toda España durante esta pasada madrugada: el Puerto de San Isidro, en León, donde se alcanzaron los 2,3 grados bajo cero a las 6:10 horas, y la localidad soriana de Ucedo, que registró -1,9 grados a las 6:40 horas.

