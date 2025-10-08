El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un viandante se protege de la lluvia en Segovia, en una imagen de archivo. Antonio de Torre

Dos provincias de Castilla y León, en alerta amarilla por intensas lluvias

El aviso se activa para la franja horaria entre las 14 y las 21 horas de este miércoles

E. N.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:46

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología de Castilla y León activó este miércoles el aviso amarillo por lluvias intensas en el Sistema Central de las provincias de Ávila y Segovia a partir de las 14 horas y las 21 horas. Establece que las precipitaciones acumuladas en una hora podrían elevarse a 15 litros por metro cuadrado.

En el resto de la comunidad se prevé que se registren intervalos de nubosidad baja por la mañana en el tercio oeste con brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, localmente moderadas en zonas del tercio norte, y máximas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en el extremo norte y el oeste.

Salamanca, Valladolid y Zamora registrarán 27 grados de máxima, mientras que las mínimas oscilarán entre los 8 grados de León y los 12 de Segovia.

