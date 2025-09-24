Donaciano Dujo se presentará a la reelección como presidente de Asaja en Castilla y León La organización agraria celebra este viernes en Ávila su undécimo congreso autonómico

Asaja de Castilla y León celebrará el próximo viernes 26 de septiembre, en Ávila, su undécimo congreso autonómico, en el que el actual presidente, Donaciano Dujo se presentará a la reelección. Dujo contará de nuevo en su candidatura con José Antonio Turrado en el cargo de secretario general. Ambos cargos, junto con los nueve presidentes provinciales, constituyen el Comité Ejecutivo, órgano que ostenta la máxima responsabilidad en la principal organización profesional agraria de Castilla y León.

El congreso, al que asistirán 200 compromisarios de las nueve provincias de la región, será inaugurado por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y clausurado por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, y por el presidente nacional de Asaja Pedro Barato. La apertura correrá a cargo del alcalde del Ayuntamiento de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, acompañado por el presidente de la organización anfitriona, Asaja Ávila, Joaquín Antonio Pino.

Según informa la organización en un comunicado recogido por Ical, el lema elegido para el congreso: «Más unidos. Más útiles», resume dos objetivos principales de la organización profesional agraria: «primero, procurar la unidad para ser fuertes y defender al sector en un panorama extraordinariamente complejo, con una nueva PAC a las puertas y un tenso panorama internacional, y segundo enfocar toda su estrategia y servicios a ser útil a las necesidades de los socios, los agricultores y ganaderos».

Además del proceso electoral, el programa del congreso incluye dos ponencias, una sobre Marco Financiero Plurianual y futura PAC 2028-2034, a cargo del director de la Oficina de Asaja ante la UE, José María Castilla, y Los mercados de cereales, opciones para el agricultor, a cargo del director general de Cepetra Ibérica, Daniel Martínez Menéndez.