Las Cortes abren sus puertas a la ciudadanía el Día de Castilla y León

Este miércoles, 23 de abril, Día de Castilla y León, las Cortes de Castilla y León abrieron sus puertas de par en par a ... la ciudadanía para celebrar una jornada especial en la que, a pesar del tono solemne marcado por la bandera a media asta en señal de luto por la muerte del Papa Francisco, no faltaron las actividades culturales y recreativas en las que participaron los miles de visitantes que acudieron a visitar la sede parlamentaria.

Desde las 10:30 a las 20:00 horas, los ciudadanos pueden recorrer las entrañas del edificio institucional. El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, hizo de buen anfitrión y dio la bienvenida personalmente a los visitantes más madrugadores y les invitó a sentir que «estaban el hogar de todos los castellanos y leoneses». En declaraciones a este medio explicó que «es una actividad que gusta mucho porque es una de las instituciones más desconocidas para el público y es una manera distinta de vivir el día de la fiesta de Castilla y León. Agradecemos que nos hayan elegido y que disfruten de este día que hemos preparado con tanto cariño», señalaba poco antes de dirigirse a los primeros grupos que visitaron el hemiciclo. «Estamos encantados de que conozcan como trabajamos en esta casa. Tengan claro que aquí, dentro de nuestras diferencias ideológicas, todos buscamos lo que consideramos mejor para Castilla y León», dijo.

Ampliar El presidente de Las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, dirigiéndose a los asistentes L. Negro

El itinerario permitió a los visitantes acceder a dependencias clave como las tres salas de comisiones, ver las cuatro medallas de oro de las Cortes que hay allí en depósito y también acceder al Hemiciclo, que fue lo más fotografiado de toda la jornada. Fueron los propios funcionarios y empleados de las Cortes los encargados de hacer de guías durante la visita a la sede del parlamento. «Para nosotros, los trabajadores de esta casa es un día muy importante. Estamos encantados de estar aquí, en la fiesta de nuestra comunidad», señalaba Raúl Sánchez, ujier de las Cortes y orgulloso guía por un día. «Es una gran responsabilidad explicar bien cuál es el trabajo que realizamos aquí a diario. Estoy contento de enseñar lo que hacemos a los ciudadanos de Castilla y León. Lo que más está gustando es el Hemiciclo, que es la joya de la corona de esta casa», añadía.

Otra de las actividades más solicitadas fueron las visitas guiadas a la colección de obras de arte que conforman el patrimonio cultural de las Cortes y que incluye impresionantes pinturas, esculturas y fotografías de artistas de las nueve provincias de Castilla y León, tales como Modesto Ciruelos, Díaz-Caneja, Cuasante, Baltasar Lobo, Vela Zanetti, Ángel Marcos o Núñez Larraz, entre otros muchos.

El Salón de Actos fue escenario de cuatro representaciones a cargo de la compañía Valquiria Teatro. Con una original propuesta, las actrices Alba Frechilla y María Negro, el pianista Mario Rosado y el técnico Inda Álvarez, ofrecieron una experiencia escénica muy didáctica, que rompió las barreras del tiempo y transportó al público –ficticiamente venido del siglo XVI, en plena revuelta comunera– hasta el año 2025.

Como si fueran los invitados a una boda, Frechilla y Negro recibieron a los visitantes a Las Cortes con una pregunta. «¿Viene usted del lado realista o del lado comunero?». Con grandes dosis de humor, música y fantasía, el dúo firmó un espectáculo redondo e inteligente que acercó al gran público la compleja trama de la Guerra de las Comunidades.

Ampliar Valquiria Teatro hizo cuatro pases de una representación sobre los antecedentes de la Guerra de la Comunidades L. Negro

La campa exterior, repleta de actividades para todos

En la explanada anexa al edificio, el ambiente festivo y familiar también reinó durante toda la jornada. Los cetreros Sheila Rincón y Gustavo Sebastián de Alconeros de Castilla, hicieron las delicias de grandes y pequeños, mientas, en el escenario, Dj Mr Kitos y el concierto de Bloody Mary, pusieron la nota musical a ese día de fiesta. La gastronomía regional también tuvo un lugar destacado con puestos que ofrecían delicias de las diferentes provincias. Así, se pudo degustar arroz a la zamorana, salchichas de Zaratán, morcilla de Burgos, queso de Palencia o panceta de soria, entre otros manjares. Los más pequeños, además, se divirtieron en los castillos hinchables, las catapultas, un photocall y otros juegos tradicionales.

Ampliar En el exterior de la sede de Las Cortes hubo entretenimiento par niños y grandes A. Mingueza

Entre los numerosos visitantes destacaban, sobre todo, familias con niños. Desde Burgos había llegado Jacob Torca con sus dos hijos de 13 y 7 años. «Teníamos muchas ganas de conocer este lugar tan emblemático. Las puertas abiertas contribuyen a reforzar el sentido de comunidad. El edificio me ha parecido realmente bonito; me ha llamado especialmente la atención que esté construido con materiales procedentes de distintos puntos de la comunidad autónoma, como el granito o la madera de olmo, lo cual lo convierte en un símbolo muy representativo de toda la región», apuntaba este burgalés.

Otros que también lo disfrutaron fueron Jorge Rueda y Ana Pedrero, que acudieron con su hij Vega, de ocho años, que quedó encantada con la visita. «Lo que más me ha gustado ha sido el teatro que contaba la historia de los Comuneros la de una reina que no sabía tomar una decisión y los habitantes de Castilla se acabaron enfadando», señalaba esta pequeña con desparpajo. «El edificio es más grande de lo que esperábamos. Sobre todo, nos han llamado la atención el Hemiciclo. Cuando sale en televisión no te haces una idea exacta del tamaño, no sabes si los asientos son cómodos o dónde está el botón para las votaciones. Ahora ya lo sabemos todo», señalan Jorge y Ana.