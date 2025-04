Una década de éxito liderando un proyecto propio dentro de la empresa familiar

S. Gutiérrez Jueves, 3 de abril 2025, 23:39 Comenta Compartir

Confiesa que si hace diez años le hubieran preguntado dónde se veía en el momento actual, nunca lo hubiera imaginado. Entonces tuvo sus reticencias a sumarse al proyecto familiar. Ahora, una década después, su trayectoria de éxito avala su trabajo y demuestra que entonces tomó la decisión adecuada. María José Tapia, CEO de la empresa segoviana Naturpellet, ha sido reconocida con el Premio Castilla y León Emprende 2025 en la categoría de Relevancia Empresarial.

La empresaria cuenta cómo tras estudiar Marketing, Turismo y Administración y Dirección de Empresas, trabajaba en Madrid en una agencia de viajes. En ese momento, hace ahora diez años, se planteó volver a Segovia, estando embarazada de su primera hija. Fue entonces cuando decidió embarcarse en este proyecto, algo que comenzó casi como una prueba. «Nunca había querido trabajar en la empresa familiar, pero mi padre me dijo que estaban montando una nueva empresa y que probara, y aquí sigo probando diez años después», desvela María José Tapia.

Sus primeros pasos dentro del proyecto empresarial coincidieron en el tiempo con el nacimiento de Naturpellet en la localidad segoviana de Sanchonuño. En aquellos orígenes como directora Comercial y de Comunicación. Una labor en la que, según resalta, se marcó como reto comunicar un mundo tan industrial que no suele ser algo habitual. Algo que logró y así lo atesoran varios reconocimientos a su trabajo. A finales de 2021, fue nombrada CEOde la compañía.

La empresaria también preside, desde el año 2022, la Cámara de Comercio de Segovia, ha sido la primera mujer en ostentar esta responsabilidad. Además, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Empresa Familiar Castilla y León. Recientemente fue nombrada Embajadora de Marca Ejército de España. «El trabajo me ha ido trayendo muchos éxitos a nivel personal, y de crecer como empresa, en 2021 empezamos a hacer una ampliación del 50% de producción porque teníamos más demanda que oferta. Todo ha ido viniendo», afirma Tapia.

Cierre de ciclo

María José Tapia habla del nacimiento de Naturpellet como «un cierre de ciclo» en lo que denomina una «economía circular de verdad». La empresa familiar, según detalla, comenzaba hace más de tres décadas a funcionar como una fábrica de pallets. «Empezó siendo un negocio pequeñito. Más tarde, se fueron incluyeron dentro de la empresa algunas funciones que con anterioridad se externalizaban, una de ellas fue el aserradero. Al crear el aserradero de grandes dimensiones teníamos que dar una salida interna al subproducto y de ahí se creó Naturpellet», detalla la ganadora del premio Relevancia Empresarial. Al respecto, precisa que dentro de la empresa se hace un aprovechamiento máximo del producto, desde la explotación en el monte, hasta la fabricación de pallets y pellet.

Palmadita

En lo que se refiere a la consecución del Premio Castilla León Emprende 2025 en categoría de Relevancia Empresarial, María José considera que es «una palmadita en la espalda» , puntualizando que «sólo me he dedicado a hacer mi trabajo». En cualquier caso, confiesa sentirse emocionada con el galardón concedido por El Norte de Castilla. «De repente, que venga alguien y te diga que lo estás haciendo muy bien y te lo quiera reconocer, es de las mejores sensaciones que pueden existir. En realidad te da mucha gasolina para seguir haciendo tu trabajo con ganas y, sobre todo, con ganas de hacerlo bien. Es muy importante y estoy muy agradecida», recalca la empresaria.

Echando la vista atrás en el tiempo, rememora que, en su día, estudió marketing por vocación: «porque me gustaba», aunque, tras terminar sus estudios, el mundo laboral la llevó en un primer momento al Turismo, otra de sus formaciones académicas, para trabajar en una agencia de viajes en la capital. «Cuando vivía en Madrid, No me veía trabajando en la empresa familiar, no quería la verdad, no quería pensar en perder esa relación de padre e hija y pasar a ser jefa y empleada», rememora al acordarse de su vida hace diez años. Ala pregunta de qué fue lo que la animó a optar por incorporarse al proyecto, desvela que fue la singularidad de la propuesta. «En esos momentos era afrontar un proyecto propio, era un reto que se coge desde el inicio y puedes hacerlo tuyo. Eso hace, sin duda, que sea muy especial y siempre lo he sentido como un reto personal», detalla María José.

Sobre dónde se ve dentro de diez años, la CEO de Naturpellet prefiere no aventurar demasiado, aludiendo a su trayectoria anterior. Al respecto, recuerda que «no pensaba estar aquí ni de asomo hace una década y aquí estoy».

Es consciente de que «la vida da muchas vueltas, lo que tengo claro es que voy a seguir con muchas ganas, adaptándome a todos los cambios y tratando de hacer las cosas lo mejor posible para que mi entorno crezca conmigo», concluye la galardonada en estos Premios Castilla y León Emprende que celebraron ayer su gala de entrega de galardones.