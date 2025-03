Sin consenso en reforma del sistema de financiación y condonación de la deuda

El Norte Valladolid Jueves, 27 de marzo 2025, 23:11 Comenta Compartir

La falta de consenso entre los grupos parlamentarios impidió hoy a las Cortes de Castilla y León fijar en el debate de política general una posición en torno a la reforma del sistema de financiación autonómica al no aprobarse las propuestas de resolución que habían registrado el PP y el PSOE. Tampoco hubo en esta ocasión un pronunciamiento de la cámara contrario a la condonación de la deuda pública de las comunidades.

Precisamente, la única iniciativa del Grupo Popular que no se aprobó fue la número cuatro, vinculada a la financiación y la condonación de la deuda. En la votación que cerró la sesión cosechó 38 votos a favor de los 79 emitidos, por lo que hubo otros 41 en contra. En el sí se colocaron los 'populares' junto a UPL-Soria Ya, Por Ávila y los dos procuradores no adscritos -Javier Teira y Ana Rosa Hernando-, mientras apretaron el botón del 'no' los socialistas, Vox, así como los parlamentarios Pablo Fernández (Unidas Podemos) y Francisco Igea, ex de Ciudadanos.

La propuesta de resolución instaba a la Junta a exigir al Gobierno que no siguiera adelante con la propuesta de condonación de deuda de las comunidades, una medida para para el Grupo Popular respondía «al precio político impuesto por el independentismo catalán» y que suponía la «mutualización injusta» de esta deuda entre todos los españoles, lo que conlleva el enfrentamiento «sin precedentes» de las autonomías.

En el segundo punto, la iniciativa del PP reclamaba una vez más la presentación de una propuesta completa de reforma del Sistema de Financiación Autonómica, que recordaban caducó hace once años. También pedían que la modificación se aborde por consenso de las comunidades en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por ello, la propuesta pedía renunciar de forma expresa a aplicar un modelo de financiación basado en la «desigualdad y pactado con los partidos separatistas».

Fuentes del Grupo Vox aclararon tras la votación que se habían decantado por el 'no' porque entienden que la financiación debe distribuirse a través de una política de Estado, no por el acuerdo de «17 barones autonómicos» de PP y PSOE en el Consejo de Política Fiscal y Financiero, que tildaron de «mercado persa». No obstante, insistieron en que están en contra de que una administración autonómica tenga «privilegios económicos» en virtud de pactos políticos.

La misma suerte corrió la resolución socialista, la número dos que fue rechazada por PP y Vox y los no adscritos, con las abstención de Igea. El texto recuperaba el acuerdo de financiación autonómica firmado en 2016, en la etapa del expresidente Juan Vicente Herrera, así como lo acordado en la cumbre de Santiago de Compostela entre las comunidades de noviembre de 2021 para que la reforma del modelo se llevara a cabo en un marco «multilateral».

También recogía la necesidad de ponderar en el sistema los factores de extensión territorial, dispersión, baja densidad y envejecimiento de la población de Castilla y León. Además, añadía otras propuestas como la puesta en marcha inmediata del Fondo Autonómico de Compensación y el Plan Plurianual de Convergencia Interior, duplicar lo presupuestado para el Fondo de Cohesión Territorial hasta los 40 millones, así como cambios en el modelo de financiación local y en el acuerdo marco con las entidades locales.

PP y Vox rechazan la propuesta socialista de violencia de género Los grupos de PP y Vox, anteriores socios de gobierno, unieron ayer sus votos para rechazar la propuesta de resolución socialista que contenía una serie de medidas en contra de la violencia de género y del negacionismo de la misma, pese a la apelación al consenso en esta materia formulada el miércoles por el presidente de la Junta. La propuesta pretendía dar la máxima relevancia en la estructura institucional a las políticas contra la violencia de género, fortaleciendo la respuesta institucional para hacer frente al negacionismo y visibilizar en los centros autonómicos el compromiso de la Junta contra la violencia machista. También incrementar al menos en un 45% los recursos propios en políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género y garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La viceportavoz socialista saludó que el presidente de la Junta expresara el miércoles su compromiso contra la violencia machista pero se preguntó si lo hacía por «convicción o era una operación de blanqueamiento preelectoral» de quien fue «pionero» en pactar un Gobierno con Vox.