Ciudadanos da vida a los rumores sobre el acercamiento a Silvia Clemente Luis Fuentes y Albert Rivera, con Silvia Clemente en una imagen de 2015. / Gabriel Villamil A tres días de iniciar su proceso de primarias, silencio en Castilla y León y tibieza en los órganos nacionales del partido SUSANA ESCRIBANO/SONIA ANDRINO Valladolid Viernes, 22 febrero 2019, 21:07

Despachos desiertos, teléfonos sin nadie al otro lado y una agenda despejada de actos desde ayer y durante todo el fin de semana para evitar preguntas de periodistas a tres meses de unas elecciones. Ese es el panorama en Ciudadanos de Castilla y León, donde se responde con un mutismo total ante la posibilidad de que Silvia Clemente, hasta el jueves procuradora del PP y presidenta de las Cortes, capitanee la candidatura de la formación naranja en las elecciones autonómicas del 26 de mayo. O incluso que pueda formar parte de la lista al Congreso por Segovia, otra vía de la que se habló ayer como posibilidad de que continúe en la vida política tras su adiós al PP.

Cargos públicos intermedios de Ciudadanos coinciden en que ellos solo conocen «muchos rumores y muy pocas certezas», pero les llama la atención que dirigentes de instancias superiores no hayan desmentido el fichaje de la histórica política del PP que tiene un currículum de veinte años de altos cargos con carné del PP. Desde 2009.

«No podemos descartar nada», respondían ayer fuentes de Ciudadanos, que situaban la fecha límite de desenlace el martes, día en que se cierra el plazo para que se presenten aspirantes a las primarias. Un plazo que, por otro lado, se inicia el lunes, lo que coarta mucho la capacidad de maniobra de la ex presidenta de las Cortes.

Luis Fuentes, portavoz de Ciudadanos en el hemiciclo y candidato a la Junta en 2015, no asistió ayer a la toma de posesión de los presidentes del Consejo Consultivo y del Consejo de Cuentas de Castilla y León celebrada en las Cortes. La secretaria tercera de la Mesa, Belén Rosado, no pudo acudir por motivos personales y no hubo nadie de la formación naranja.

La voz más contundente de Ciudadanos a nivel nacional fue la de Melisa Rodríguez, portavoz adjunta del grupo naranja en el Congreso. Negó tener información sobre una posible reunión entre miembros de Ciudadanos y Silvia Clemente -de la que ayer informaba El Norte-, mientras que fuentes del partido en la región la admitían para, a continuación, matizar que se había hablado de otros temas. «Las decisiones de ir a primarias son personales», fue todo lo que pudo aportar Melisa Rodríguez, sin zanjar en ningún momento los rumores constantes que sitúan a Clemente cerca de las filas de Rivera.

Incluso algunas fuentes que negaron a Efe que Clemente hubiera pedido ser habilitada para concurrir a los procesos de primarias de Ciudadanos se mostraron después más tibias, al recordar que aún queda plazo hasta que se abran esos procesos.

Los Estatutos de Ciudadanos no permiten que un afiliado de otro partido se presente a unas primarias si no han pasado al menos seis meses desde que abandonara la formación anterior que, en el caso de Silvia Clemente, se reduce a menos de una semana en el tiempo, puesto que dejó de ser miembro del Partido Popular el pasado jueves y el plazo para presentarse a las Primarias de Ciudadanos concluye el próximo martes, a las ocho de la tarde.

No obstante, según fuentes de la formación naranja en la dirección nacional, los Estatutos permiten una posibilidad: que el candidato que quiera optar a unas elecciones internas sea propuesto por el Comité Ejecutivo de la formación y ratificado en un Consejo General Extraordinario. Esta circunstancia podría darse, porque el partido ya ha convocado a su Comité Ejecutivo para el próximo lunes (se celebra cada semana en ese mismo día). Además, la ratificación posterior por parte de los miembros del Consejo General Extraordinario se podría realizar de forma telemática, según esas mismas fuentes, por lo que no sería necesaria una reunión física que, dada la premura de los plazos, no podría convocarse.