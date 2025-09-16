Cinco puntos de Castilla y León, entre los diez más fríos del país La estación de la comarca zamorana de Sanabria, con 2,1 grados, lidera la tabla a nivel nacional

Martes, 16 de septiembre 2025

Castilla y León ocupó cinco de los diez registros más fríos contabilizados en la madrugada de este martes, aunque sin llegar a temperaturas negativas. La estación de la comarca zamorana de Sanabria (Robleda-Cervantes), con 2,1 grados, lidera la tabla, seguida por el Puerto de San Isidro y Villablino, ambos en León, con 2,3 y 2,6 grados, respectivamente.

Según la información publicada por la Agencia Estatal de Meteorología y recogida por Ical, los registros los completan Puerto del Pico (Ávila), en séptima posición, con 4,7 grados; y Vega de Espinareda (León), que cierra la tabla, con 5,9 grados.