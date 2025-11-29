El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una persona haciendo la compra en un supermercado de Valladolid. Alberto Mingueza

La cesta de la compra de Castilla y León, más cara que la media de España

En la comunidad el gasto es superior a la media en leche, carne, pescado y pan, mientras que es menor en vino, cerveza o agua mineral

El Norte

Valladolid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:25

El gasto medio en alimentación por persona y año en Castilla y León asciende a 1.864,9 euros, un 4,4% más que la media nacional; de los que un 22,4% se destinan a carne, un 12,3% a productos pesqueros, un 9,9% a frutas frescas, un 7,6% a derivados lácteos, un 5,9% a hortalizas y al pan un 4,5%.

Estos datos están recogidos en el anuario Alimentación en España 2025, elaborados por la empresa pública estatal Mercasa a partir del panel de consumo alimentario que realiza el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El análisis de Mercasa revela que, en comparación con la media nacional, en Castilla y León hay un gasto per cápita superior en leche (33,7%), carne (18,5%), pescado (14,5%) y pan (17,8%) mientras que, por el contrario, es menor en otras partidas como, por ejemplo, vino (-25,6%), cervezas (-21%), agua mineral (-27,8%), zumo y néctar (-18,9%), patatas (-14,6%), bebidas refrescantes y gaseosas (-18,2%) y platos preparados (-15,1%).

Por su parte, en volumen, siempre con datos de 2024, el último ejercicio completo, cada persona en Castilla y León consume al año 152 huevos, 49,2 kilos de carne, 21,9 kilos de pescado, 84,9 litros de leche, 31,9 kilos de derivados lácteos, 33,3 kilos de pan, 11,2 litros de aceite, 14,8 litros de cerveza, 47,8 kilos de hortalizas frescas, 94,3 kilos de frutas frescas, 15,3 kilos de platos preparados, 49,9 litros de agua embotellada y 29 litros de bebidas refrescantes y gaseosas.

Tomando como referencia la media estatal, en Castilla y León se consume, en términos per cápita, una mayor cantidad de leche (37,5%), aceite (17,1%), pan (21,2%), carne (18,1%), pescado (21,8%) y frutas frescas (18,8%) mientras que, por el contrario, el consumo es menor en bebidas refrescantes y gaseosas (-16,3%), platos preparados (-11,1%), hortalizas frescas (-3,6%) y derivados lácteos (-1,6%).

En Castilla y León hay 2.807 empresas agroalimentarias y más de 5.400 establecimientos especializados en la venta de alimentación y bebida. Asimismo, se pueden encontrar 1.279 supermercados y 24 hipermercados. Además, la Comunidad cuenta con 1.363 actividades de comercio de venta ambulante y mercadillos, un 3,8% sobre el total nacional.

En hostelería y restauración, Castilla y León cuenta con 2.759 restaurantes y 11.233 bares, lo que supone un 3,3% y 6,9% del total nacional respectivamente.

