Alertan de que la nueva PAC encarecería la compra «entre 350 y 500 euros por hogar» anuales

E. N. Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:55 Comenta Compartir

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) advirtió este lunes de que el recorte del 18% en las ayudas directas de la PAC, propuesto por la Comisión Europea para el periodo presupuestario 2028-2034, tendría un impacto «devastador» tanto para la viabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias como para el bolsillo de millones de familias europeas, ya que encarecería la cesta de la compra entre 350 y 500 euros por hogar al año.

Por ello, según informó la organización a través de un comunicado remitido a Ical, más de 10.000 agricultores y ganaderos de toda Europa tomarán las calles de Bruselas el próximo 18 de diciembre, en una gran manifestación contra el posible recorte al presupuesto agrario, la propuesta de reforma de la PAC, los acuerdos de libre comercio con terceros países y la asfixia burocrática.

COAG estará presente con una amplia delegación de agricultores y ganaderas de distintas comunidades autónomas, encabezada por su secretario general, Miguel Padilla, que se sumará activamente a la movilización promovida por el COPA-COGECA.

Y es que el ajuste presupuestario proyectado a partir de 2028 implica una pérdida directa de 877,5 millones de euros en rentas agrarias. Para compensar ese déficit, los productores se verían obligados a repercutir un incremento del 2,32% en los precios en origen, según los cálculos realizados por los servicios técnicos de COAG.

Sin embargo, debido al funcionamiento real de la cadena alimentaria, donde los aumentos se trasladan con rapidez y las bajadas apenas se perciben, este ajuste en origen se multiplica a medida que avanza hacia el consumidor final, hasta encarecer la cesta de la compra entre 350 y 501 euros más al año por hogar, según COAG.

COAG apunta que este encarecimiento supondría un impacto especialmente grave para los hogares con menor capacidad económica, que dedican una mayor proporción de sus ingresos a gastos esenciales como vivienda y suministros. Además, podría acelerar la sustitución de alimentos frescos y de calidad por opciones más baratas y menos saludables, comprometiendo la dieta mediterránea.