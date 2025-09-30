El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Entrada a las Urgencias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, en una imagen de archivo. El Norte

CCOO exige la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de Sanidad

La Federación Sanitaria de Castilla y León insta a reactivar la mesa tras «casi cuatro meses de inactividad»

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:35

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Castilla y León ha remitido este martes, 30 de septiembre, un requerimiento formal a la Consejería de Sanidad de la Junta para exigir la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de Sanidad tras «casi cuatro meses de inactividad».

Según ha denunciado la organización sindical en un comunicado remitido a Ical, esa «inacción institucional» está generando una «acumulación de asuntos esenciales sin resolver», entre los que CCOO ha citado «el retraso en la resolución de los procesos de consolidación y reposición y la ausencia de una instrucción que garantice el derecho al disfrute de vacaciones del personal temporal».

Asimismo, la Federación ha criticado la existencia de desigualdades salariales en el abono del complemento por trabajo en sábados, ya que «algunas categorías profesionales lo perciben y otras no, o lo hacen en cuantías diferentes», por lo que se genera una situación «injustificable que debe corregirse de inmediato».

CCOO también ha denunciado la falta de convocatoria de las mesas de trabajo «a pesar de haber mostrado reiteradamente» la voluntad de negociar mejoras en «ámbitos clave y de gran importancia como los recursos humanos, la Atención Primaria, las retribuciones y la necesidad de establecer bolsas de empleo abiertas y permanentes en todas las categorías profesionales».

Otros asuntos «urgentes e imprescindibles» para el sindicato, de cara a mejorar las condiciones laborales del personal sanitario, «siguen paralizados por la falta de diálogo institucional», como el desarrollo efectivo del teletrabajo, la revisión del modelo de carrera profesional o la regulación homogénea de los complementos por nocturnidad y festividad durante los periodos de vacaciones, bajas médicas o permisos retribuidos.

