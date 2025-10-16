Castilla y León recibe casi 11 millones de euros para implementar el Bono Alquiler Joven

E. N. Jueves, 16 de octubre 2025, 13:19 Comenta Compartir

Castilla y León recibe 10.800.000 euros del Gobierno de España para implementar el Bono Alquiler Joven, una ayuda que facilitará la emancipación de miles de jóvenes en la región mediante subvenciones de 250 euros mensuales durante dos años. Esta partida, aprobada este jueves en el Consejo de Ministros, representa el 5,4% de los 200 millones de euros distribuidos entre todas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, según la propuesta de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana del 2 de octubre.

La medida, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, busca aliviar la carga del alquiler para jóvenes de entre 18 y 35 años, cubriendo hasta el 100% de la renta en casos de vulnerabilidad cuando se combine con otras ayudas. En Castilla y León, estos fondos permitirán convocatorias autonómicas inmediatas para apoyar el acceso a viviendas o habitaciones en alquiler o cesión de uso, promoviendo así la independencia residencial en un contexto de reto demográfico.

El Bono Alquiler Joven es totalmente compatible con prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, las no contributivas de la Seguridad Social y ayudas para beneficiarios vulnerables definidos por cada comunidad. Además, puede sumarse al Programa de Ayuda a Jóvenes del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, aunque en este caso el límite conjunto no superará el 75% de la renta arrendaticia.

La distribución territorial, ya propuesta, requiere ratificación final por la Conferencia Sectorial. Una vez completados los trámites administrativos, el Gobierno transferirá las cantidades a Castilla y León para que la Junta de Castilla y León acepte los fondos y lance sus convocatorias específicas.

