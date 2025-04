Castilla y León declara el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil

Susana Escribano Valladolid Lunes, 28 de abril 2025, 17:44 | Actualizado 18:40h. Comenta Compartir

El apagón generalizado que ha sufrido el país y sorprendido a los ciudadanos avanzada la mañana ha llevado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a convocar de urgencia a los responsables de activar el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (Plancal) para coordinar la respuesta a esa caída total del fluido eléctrico, que ha afectado también a las comunicaciones telefónicas y a través de Internet.

«Desde las 13:25 horas estamos reunidos en la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 para coordinar y garantizar el funcionamiento de servicios básicos como la atención sanitaria, emergencias, residencias de mayores y centros educativos», ha trasladado el presidente de la Junta.

«Hemos declarado el nivel 2 del Plancal de Castilla y León y quiero trasladar un mensaje de tranquilidad. Seguiremos trabajando hasta el restablecimiento de la normalidad».

En esa reunión han estado citados, además del presidente, los consejeros Juan Carlos Suárez Quiñones, que en el departamento de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio gestiona la Agencia de Protección Civil. también Irene Cortés, directora general de este organismo.También la vicepresidenta Isabel Blanco, y los consejeros de Sanidad y Presidencia, Alejandro Vázquez y Luis Miguel González Gago.

La Agencia de Protección Civil de Castilla y León ha emitido varios mensajes a través de la red social X, antes Twitter, en los que recomendaba no circular en coche a no ser imprescindible y no llamar al teléfono 112 salvo para comunicar incidentes urgentes. «Llámanos solo en caso de emergencia, no disponemos de información sobre el corte de suministro eléctrico. Evita los desplazamientos en vehículo», recomendaban desde Protección Civil.

El personal que atiende las emergencias advertía de que la mayoría de los avisos estaban relacionados con personas atrapadas en ascensores ante la caída del fluido eléctrico. «El servicio 112 de Castilla y León está operativo y se ha reforzado duplicando el número de gestores para poder atender las llamadas de emergencia. Es muy importante que lo utilices sólo en caso de emergencia para evitar colapsar las líneas», remarcan desde la Administración autonómica.

