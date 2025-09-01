El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Incendio que ha afectado al término de San Martín de Castañeda, en Zamora. Efe

Ayudas de 5.500 euros a 460 agricultores y ganaderos afectados por los incendios

La Consejería de Agricultura aprueba un montante de 2,5 millones de euros

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:07

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica en su edición de hoy la orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conceden ayudas directas de 5.500 euros a 460 agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios forestales de este verano.

La subvención se destina para compensar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, la muerte de ganado, la pérdida de colmenas, la reconstrucción de instalaciones agrícolas y ganaderas, y la reposición de vallados ganaderos.

Los baremos establecidos asignan un importe de 130 euros por hectárea a los cultivos herbáceos no cosechados, 240 euros por hectárea a los cultivos leñosos y 18 euros por hectárea a las superficies de pastos. En lo que se refiere a las subvenciones por la muerte, pérdida o sacrificio de ganado bovino, ovino y caprino, los importes se calcularán por los animales afectados y por los baremos oficiales establecidos en el Real Decreto 389/2011.

En cuanto al ganado equino la ayuda es equivalente a la del ganado bovino y para el ganado porcino, el importe es de 600 euros por unidad de ganado mayor (UGM). Para las colmenas destruidas se toma como referencia un valor de 150 euros por colmena.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Empuja a un anciano para robarle y le deja tirado con una herida en la cabeza
  2. 2

    Tres heridos tras escaparse un toro del encierro de La Pedraja de Portillo
  3. 3

    Despliegue policial en la Acera de Recoletos por una inexistente arma blanca
  4. 4

    Los 43 meses de obra en la estación de tren comenzarán en octubre en la franja de Delicias
  5. 5

    El Real Valladolid ata a Peter Federico
  6. 6

    El Pisuerga más turbio: las especies invasoras colonizan el río a su paso por Valladolid
  7. 7

    ¿Quiénes son hoy los condes, duques y marqueses vinculados con Valladolid?
  8. 8

    Los robos en la provincia aumentan un 24% impulsados por la banda del BMW
  9. 9

    Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo
  10. 10 Un incendio en Pesquera calcina parte de la ribera del río, cerca de la central hidroeléctrica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Ayudas de 5.500 euros a 460 agricultores y ganaderos afectados por los incendios

Ayudas de 5.500 euros a 460 agricultores y ganaderos afectados por los incendios